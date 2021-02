ANGELO DI LEONFORTE Trio

This Too Will Pass

Alfa Projects

2020



In un climax rarefatto, carezzevole, dal potere evocativo, viene alla luce, la nuova fatica discografica firmata, raffinata formazione composta da(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria). I nove brani presenti nel CD sono frutto del magmatico cerebro del pianista. Children’s Eyes è balsamo per l’anima. L’eloquio partorito da Di Leonforte è intriso di lirismo, buongusto e palpabile partecipazione emotiva. Fidone, sostenuto dal comping spazzolato, sobrio, aggraziato ed estremamente efficace di Tringali, dà vita a un’elocuzione pregna di spiccato e abbacinante senso melodico, impreziosita da un toccante spirito narrativo e descrittivo. Il mood di Terra è crepuscolare, melanconico. Qui il pianista si esprime attraverso un coinvolgente fervore comunicativo, con una musicalità diretta, genuina e generosa, ma mai sopra le righe. Il solo icastico di Alberto Fidone è pregno di nerbo espressivo, adornato da un suono cavernoso e riscaldante. Theme For My Father (in Piano Solo) è una tenera dedica di Angelo Di Leonforte a suo padre, in cui il pianista brilla per la finezza del tocco ma soprattutto per la sua struggente interpretazione. Dalle colorazioni europee, latineggianti e mediterranee, “This Too Will Pass” rappresenta uno scrigno di pensieri, sensazioni, sentimenti, stati d’animo, raccontati e descritti in note con una profondità interiore e un imprinting soulful che accomunano Angelo Di Leonforte, Alberto Fidone e Peppe Tringali, tre musicisti sensibili, capaci di mettersi al servizio della musica con ammirevole rispetto e amore incondizionato, trattando le nove intense composizioni del leader come fossero nove dipinti intimistici.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Angelo Di Leonforte, piano

Alberto Fidone, double bass

Peppe Tringali, drums

Tracklist:

01. Children’S Eyes

02. Lipari

03. More Than This

04. New Arrival

05. Steve Swallow

06. Terra

07. Theme For My Father

08. This Too Will Pass

09. Waltz For Bill

