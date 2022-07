Angelo Bettati il Cantautore di Bidèl (Intervista)

Dopo l’ uscita del primo album MOMENTI nel 2016 contente canzoni d’ Amore solo in acustico, ecco finalmente l’ uscita del secondo album BIDEL il 22 Giugno 2022 in cui sono state rivisitate le canzoni passate con l’ aggiunta di tanti strumenti atti ad enfatizzare il nobile sentimento dell’ Amore che veicola la nostra vita quotidiana.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Angelo per conoscerlo meglio e farci raccontare direttamente da lui quest’avventura!

Ecco la nostra intervista:

1) Da quanto tempo suoni?

Ho iniziato a suonare da bambino a scuola una tastiera Bontempi che aveva anche un mio compagno di classe; poi è stata la volta di una chitarra giocattolo di plastica rossa …

Grazie poi a mio papà che mi ha portato a lezione di chitarra per vedere di darmi un passatempo bello, ho iniziato a studiare conservatorio da privatista col maestro di chitarra classica Renzo Cabassi. Gli anni dell’ adolescenza li ho passati nello studio insieme al solfeggio.

Poi, dopo una lunga parentesi di vita, mi sono riaccostato a ciò che avevo imparato grazie anche ai concerti di artisti italiani che sono andato a sentire … Guardandoli cantare e suonare sul palco sono stato contagiato e così nel corso degli anni ho iniziato lo studio del canto, pianoforte, violino e flauto traverso insieme al corso da compositore melodista.

Ora che scrivo e suono le canzoni personali continuo ad affinare la tecnica del canto e della chitarra a cui sono molto legato.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Come dice il mio amico Michele Maraglino, ci sono tanti e tanti cantanti emergenti ed indipendenti che sono molto molto bravi. Partecipando ai concorsi cantautorali uno si accorge di quante persone brave e preparate ci siano … Per me è un piacere ascoltarle ed è un peccato che non abbiamo la visibilità meritata. Speriamo che dopo il Covid anche per tutti noi ci possano essere occasioni e concorsi per farci mostrare al pubblico e dire la nostra.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2022?

Penso di no, devi avere le spalle un po’ coperte, in quanto senza un lavoro dietro è difficile togliersi delle soddisfazioni; vediamo tutti quanto è cara la vita e ogni giorno dobbiamo fare delle scelte che costano sacrifici.



4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

In questo momento continuo ad ascoltare le canzoni ricche di contenuto e molto orecchiabili di Francesco Motta, che ha una voce stupenda e una bella presenza scenica data anche dalla sua altezza.

5) Progetti futuri?

Continuare con i concorsi cantautorali per farmi conoscere al pubblico e presentare l’ album Bidèl, è la prima cosa. Poi con l’ autunno si incomincerà a pubblicare nuovi singoli cercando nel frattempo date per un futuro Tour.

Grazie mille!

BIOGRAFIA

Angelo Bettati ha studiato a Parma conservatorio da privatista col maestro di chitarra classica Renzo Cabassi accompagnando lo studio dello strumento con anni di solfeggio. Dopo aver fatto il corso da compositore melodista, trasferitosi a Milano ha iniziato lo studio di pianoforte, canto, violino e flauto traverso. Dopo anni passati a suonare cover con la band “I Deka”, dal 2016 ha iniziato il cammino cantautorale, scrivendo e musicando canzoni ispirate al più nobile dei sentimenti: L’ Amore !! Frequentati corsi di scrittura creativa, Angelo Bettati ha partecipato anche a concorsi di poesia ricevendo la menzione speciale al Premio “Violetta di Soragna”. Ad Aprile 2022 è semifinalista al concorso musicale IVISIONATICI con esibizione Live al Teatro degli Eroi a Roma.

TRACCE

canzone VENGO a TI: https://song.link/SJqxPF0NJpsjn

canzone PIAZZALE LAMPADA: https://song.link/rkjqqcqqbxgzw

canzone PARADISO: https://song.link/fncrn5gbt20fj

canzone LUMACHE: https://song.link/KJJmDVNTwCxht

canzone SIRENA: https://song.link/nmmgqbg0ss82q

canzone MADAMA: https://song.link/6jjzc03fpcsn2

canzone RONDINEL: https://song.link/j7xx5bqrjsnt7

canzone IO TI SEGUIRO’: https://song.link/4gzmxzz0g8rn7

canzone COME PRIMA: https://song.link/vfppmwsccpd6v

canzone NATUEJA: https://song.link/tb4h4ffdbnmkw

canzone W BIDEL: https://song.link/9fd7drk6hqznq

canzone NOI DUE INSIEME: https://song.link/wpvfxqfj7qg2c

ASCOLTA BIDEL (2022)

https://spoti.fi/3tUdy4M

GUARDA LYRIC VIDEO

https://youtu.be/HnOCpxZTy74

LINKS

Website: http://www.bettatiangelo.com

Youtube channel: http://bit.ly/38SRttm

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bettatiangelo

FB: https://www.facebook.com/bettaticantautore

IG: https://www.instagram.com/bettatiangelo/

Podcast: https://www.spreaker.com/show/perche-la-musica-esige-rispetto

mail: bettatiangelo@gmail.com