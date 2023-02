Angelo Bettati, il Cantautore che celebra le donne! INTERVISTA

1) Cosa vuoi comunicare con il tuo nuovo brano La Danza dei Pipistrelli?

Voglio celebrare la bellezza, cantare e lodare la beltà femminile così come mi è apparsa evidente in una ragazza mora incontrata per caso a Genova.

2) Ci sono ancora possibilità per un artista emergente di farcela secondo te nell’attuale mondo della musica?

Sì, volere è potere … Se ti senti determinato e convinto che il tuo messaggio musicale debba essere sentito ed esposto al pubblico, devi trovare la strada, la giusta gavetta per arrivare all’ obiettivo che per me rimane il contatto diretto con la gente a cui rivolgere ed esporre il tuo credo impresso nelle canzoni.

3) A quali artisti ti ispiri quando produci musica?

Mi piacciono tanti cantanti italiani, in modo particolare mi ispiro a De Andrè, Guccini, Ron, Mannoia, De Gregori, Niccolò Fabi … un artista che sono già andato a sentire ed in cui mi identifico molto è Francesco Motta: bravissimo !!

4) Prossimi impegni?

Oltre al Tour 2023 ho in programma di fare busking in alcune città italiane: lo reputo un’ ottima palestra e gavetta; sottoporsi all’ immediato giudizio della gente è in ogni caso una cosa molto costruttiva ed istruttiva.

5) E un tour?

Il Tour 2023 è iniziato già a Gennaio presentando al Container San Lorenzo di Roma l’ album Bidèl uscito nel Giugno dell’ anno scorso.

Quest’ anno sono in programma tappe in diverse città italiane: Chieti, Genova, Milano, Padova, Roma, Sanremo, Torino, ecc..

Non vedo l’ ora di mettermi in gioco e suonare davanti ad un pubblico attento e partecipe.

Grazie mille!

LINKS

Website: http://www.bettatiangelo.com

Youtube channel: http://bit.ly/38SRttm

Bandcamp: http://bettatiangelo.bandcamp.com

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bettatiangelo

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5cYMlRgWbOxkvKIPEPVW4M?si=iO29rHKmQ6ytLR2i1h7Zvw

FB: https://www.facebook.com/bettaticantautore

IG: https://www.instagram.com/bettatiangelo/

mail: bettatiangelo@gmail.com

Podcast: https://www.spreaker.com/show/perche-la-musica-esige-rispetto

Album BIDEL: https://spoti.fi/3tUdy4M

SINGOLI PRIMO ALBUM:

canzone VENGO a TI: https://song.link/SJqxPF0NJpsjn

canzone PIAZZALE LAMPADA: https://song.link/rkjqqcqqbxgzw

canzone PARADISO: https://song.link/fncrn5gbt20fj

canzone LUMACHE: https://song.link/KJJmDVNTwCxht

canzone SIRENA: https://song.link/nmmgqbg0ss82q

canzone MADAMA: https://song.link/6jjzc03fpcsn2

canzone RONDINEL: https://song.link/j7xx5bqrjsnt7

canzone VOLEREMO NEL VENTO: https://song.link/cqzbxnqfw0zrx

canzone IO TI SEGUIRO’: https://song.link/4gzmxzz0g8rn7

canzone COME PRIMA: https://song.link/vfppmwsccpd6v

canzone NATUEJA: https://song.link/tb4h4ffdbnmkw

canzone W BIDEL: https://song.link/9fd7drk6hqznq

canzone NOI DUE INSIEME: https://song.link/wpvfxqfj7qg2c

Nuovo album: SIAMO PIPISTRELLI

canzone LA DANZA DEI PIPISTRELLI : https://song.link/it/i/1661733202