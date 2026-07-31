Andy Jans-Brown esplora l’indie rock con il nuovo album “Airport Departure Lounge”

Il cantautore australiano Andy Jans-Brown esplora le sonorità indie rock con il nuovo album Airport Departure Lounge. Il titolo richiama la sala partenze di un moderno aeroporto, trasformata in una metafora del cambiamento e della transizione, invitando a riflettere sul significato della ricerca di connessione, speranza ed umanità in un mondo in continuo movimento.

Il singolo “Growing Pains” affronta i ricordi della giovinezza filtrati attraverso le inquietudini del presente, suggerendo che l’incertezza non rappresenta un segno di declino, bensì una fase naturale del percorso di crescita e trasformazione. Sorretto dalla batteria incalzante e dinamica di Grant Gerathy e dagli evocativi arrangiamenti di chitarra di Cameron Spike-Porter, il brano sprigiona un’energia intensa, vibrante e positiva, capace di coniugare forza emotiva e immediatezza.

L’altro brano, “Sunset or Sunrise”, procede con l’impeto di un treno lanciato ad alta velocità, che sembra travolgere l’ascoltatore e ponendogli una domanda cruciale: andare incontro allo schianto o scegliere l’inizio di qualcosa di nuovo?

Video del brano Growing Pains

Video del brano Sunset or Sunrise

L’album Airport Departure Lounge già disponibile sulle principali piattaforme digitali, si fa ascoltare con piacere. L’uso che fa della voce, molto espressiva e passionale, ricorda l’impatto emotivo di The Boss (Springsteen).

Cenni biografici

Andy Jans-Brown è un artista australiano attivo nella musica, nel cinema, nel teatro e nelle arti visive. Apprezzato per la sincerità emotiva delle sue composizioni e per la forza evocativa della sua scrittura, ha pubblicato quattro acclamati album doppi: Letting Go! (2012), Sunshine Avenue (2014), Hell Is Light (2018) e Falling (2024). Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti come Nick Cave & The Bad Seeds, Phil Jamieson, Portugal.The Man e The Preatures. La sua ricerca artistica multidisciplinare continua a esplorare la complessità dell’esperienza umana con profondità, sensibilità e un marcato respiro cinematografico.