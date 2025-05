Andrew Bird Trio l’1 e 2 luglio in Italia

Andrew Bird, camaleontico, virtuoso e incisivo violinista, torna in Italia per due appuntamenti estivi esclusivi in cui presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro “Sunday Morning Put-On”, in compagnia di Ted Poor (batteria) e Alan Hampton (contrabbasso). Il 1 luglio il l’Andrew Bird Trio si esibirà nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano, mentre il 2 luglio porterà la sua musica nelle atmosfere incantate dell’Anfiteatro del Venda a Galzignano (PD).

Il disco, pubblicato lo scorso maggio, ha segnato il ritorno dell’artista di Chicago alle sue radici musicali: il jazz. Un omaggio, attraverso interpretazioni personali e mai scontate, di brani immortali firmati da giganti che hanno influenzato la sua musica. Da Cole Porter a Duke Ellington passando per Rodgers & Hart, e Lerner & Loewe e molti altri. Un progetto in cui la voce e il violino di Bird raggiungono nuove profondità espressive.

“Negli anni ’90 vivevo a Chicago e passavo le notti ascoltando vecchi 78 giri di jazz e blues alla radio,” racconta Bird. “Questa musica ha influenzato tutta la mia carriera, anche nei lavori meno jazz. Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di rituffarmi in quel mondo.”

Le date in italia:

– 1 Luglio 2025 – Milano – Castello Sforzesco

– 2 Luglio 2025 – Galzignano (PD) – Anfiteatro del Venda

Info e biglietti: ponderosa.it