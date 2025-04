ANDREA SABATINO – FABIO ZEPPETELLA | Jazz Experiences

Dall’inatteso, fortunato e fruttuoso incontro di due anime artistiche profondamente sensibili come quella del trombettista e flicornista Andrea Sabatino e del chitarrista Fabio Zeppetella, il primo un fulgido talento del jazz nazionale che si sta sempre più affermando, il secondo uno fra i più blasonati chitarristi jazz italiani degli ultimi trent’anni, era naturale che venisse alla luce una pregevole realizzazione discografica intitolata “Jazz Experiences”. Un album, questo, che segna il debutto del duo. Il CD consta di otto brani originali, compresa la bonus track Never (F. Zeppetella), figli della rigogliosa vena compositiva di Sabatino e Zeppetella.

A Little Angel (Fabio Zeppetella) è una composizione dal mood carezzevole, dal tema ispirato. L’eloquio di Sabatino, a tratti struggente, è denso di spirito narrativo e descrittivo, impreziosito da una musicalità sorgiva. Il discorso improvvisativo di Zeppetella, sulle stesse frequenze emozionali del solo partorito dal suo partner, è intriso di soave cantabilità, lirismo e alto senso melodico.

Il clima di Ninna Nanna per BBF (Andrea Sabatino) è rasserenante. Qui il soffio di Andrea Sabatino sembra materializzarsi, emanando un toccante calore umano. La sua improvvisazione è pregna di sostanza espressiva, dove ogni singola nota ha un peso emozionale enorme, in cui la concezione delle pause e degli spazi rappresenta un ruolo interpretativo fondamentale. Il chitarrista, con grazia, gusto e nobiltà d’animo, dà vita a un fraseggio sottrattivo, carico di pathos.

L’atmosfera di Canonico (Andrea Sabatino) assume contorni lunari. Fabio Zeppetella, ancora una volta, fa “cantare” le sei corde con tangibile trasporto emotivo e classe cristallina. Il trombettista e flicornista salentino, seppur in questo brano spinga un filo in più sull’acceleratore, non perde mai di vista quella comunicativa volta a scaldare e a far vibrare le corde emozionali.

In Fallin’ (Fabio Zeppetella) si percepisce uno stato di apparente suspense, di sospensione, ma manifestato con una buona dose di seraficità interiore. Sabatino si esprime attraverso un’intensa energia, adornando il suo fraseggio con luminosi cromatismi e inebrianti incursioni nell’out playing. Il chitarrista cesella intarsi armonici di ottima fattura che aumentano il livello di tensione.

“Jazz Experiences” è un disco in cui, scientemente, non si mostrano mai i muscoli. Al contrario, è un lavoro tutto improntato sulla potenza emotiva del suono, della melodia, della narrazione, della descrizione di stati d’animo. Un album in cui la stella polare è rappresentata dalla purezza interpretativa di due jazzisti che, in intimità, si mettono completamente al servizio della musica per servirla con grande rispetto, amore e vocazione.



Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Andrea Sabatino, trumpet and flugelhorn

Fabio Zeppetella, guitar

Tracklist:

01. A Little Angel

02. Ninna Nanna per BBF

03. Zio Zep

04. A Ballad for Tom

05. Canonico

06. Fallin’

07. Little Girl

08. Never (Bonus Track)

