Andrea Pizzo and The Purple Mice fuori con il nuovo concept album “Transhumanity”

Transhumanity è il nuovo album di Andrea Pizzo and The Purple Mice disponibile sulle piattaforme di streaming dal 29 Agosto 2025 e contiene 11 brani che hanno già visto la luce discografica singolarmente e che ora trovano la loro giusta collocazione in questo concept album.

Il disco è un viaggio storico e filosofico: parte dalle origini dell’informatica con Ada Lovelace (Ada), attraversa miti, invenzioni e figure chiave della modernità, fino ad arrivare all’umanità che, nel tentativo di dominare la tecnologia, ne diventa dominata, arrivando persino a voler sfidare la morte (Eternità).

Nel mezzo, la disillusione del positivismo e il “buon selvaggio” che saluta la natura (Goodbye), le guerre di corrente tra Edison e Tesla (The Current War), la Silicon Valley, i “bot”, le scienziate dimenticate.

«Transhumanity – ci racconta Andrea Pizzo – è il risultato di un lungo viaggio creativo e collettivo. Con i Purple Mice abbiamo voluto raccontare la relazione tra l’uomo e la tecnologia, tra la memoria e il futuro, mescolando rock, elettronica e poesia. È un disco che unisce riflessione e gioco, filosofia e fantascienza, ma soprattutto è un invito a guardare avanti senza dimenticare le nostre radici.»

Ascolta il disco su Spotify:

Insieme al disco Andrea Pizzo pubblica anche il libro Oltre la durata, un romanzo breve che racconta di uomo che sceglie di farsi trasferire in un corpo robotico.

«Oltre la durata nasce dallo stesso immaginario di Transhumanity – spiega ancora Pizzo – ma ne esplora il lato più intimo e umano. Racconta la storia di Giorgio, un uomo che sfida la morte accettando di trasformarsi in qualcosa di diverso, e delle conseguenze che questa scelta porta nella sua vita e in chi gli sta accanto. Il romanzo breve esce inizialmente in ebook, presto anche in cartaceo e successivamente in inglese, perché gran parte del nostro pubblico non è italiano. Il progetto sarà ampliato con altri racconti ‘transumani’, per costruire un universo narrativo ancora più ampio.»

Guarda il video di Goodbye:

Se il disco Transhumanity mostra la tensione storica e filosofica verso il superamento dell’umano, il libro mette a nudo il lato umano e fragile di questa scelta.

Questo concept tra musica e narrativa di Andrea Pizzo and The Purple Mice è un ponte tra passato, presente e futuro.

Social e Contatti

Chi sono Andrea Pizzo and The Purple Mice

Andrea Pizzo and The Purple Mice è un progetto musicale e narrativo che mescola scienza, fantascienza, filosofia e rock. Fondato da Andrea Pizzo con un collettivo artistico di collaboratori, il gruppo è noto per la sua produzione indipendente, i video creativi e i testi che raccontano visioni del futuro. Il loro stile fonde prog, rock elettronico e sinfonico, con influenze che vanno da Queen a Vangelis, da Muse ai Pink Floyd.