ANDREA MOLINARI pubblica il nuovo singolo Awakening

Andrea Molinari anticipa con il brano “Awakening-Il tutto nel nulla” l’uscita del album omonimo, che sarà disponibile il 12 settembre 2025 per l’etichetta americana Ropeadope.

Con questo nuovo lavoro, il chitarrista e compositore amplia ulteriormente il proprio linguaggio musicale, frutto di una maturazione artistica e personale avvenuta negli ultimi anni. Awakening | Il tutto nel nulla nasce da una profonda riflessione sul presente e propone una visione musicale ricca di sfumature e consapevolezza.

L’album si ispira a un pensiero tratto dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi: “I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto”.

Ad arricchire il progetto, una formazione d’eccellenza che affianca Molinari:

l’altosassofonista olandese Ben van Gelder ;

; il trombettista Alessandro Presti ;

; il pianista Enrico Zanisi ;

; il bassista Francesco Ponticelli ;

; il batterista Enrico Morello.

L’uscita dell’album è anticipata da due singoli: Awakening, già pubblicato l’11 luglio, e un secondo brano previsto per l’8 agosto.

Ascolta il brano Awakening

Biografia

Nato a Jesi nel 1986, Andrea Molinari è uno dei chitarristi, compositori e arrangiatori italiani più interessanti della sua generazione. Si è diplomato con lode all’Università della Musica e al Conservatorio “Santa Cecilia”, proseguendo la sua formazione presso il Conservatorio Royal di Bruxelles.

Nel 2010 si è aggiudicato il prestigioso premio “Jimmy Woode” come miglior chitarrista, assegnato da una giuria d’eccezione composta da Kurt Rosenwinkel, Rick Margitza, Antonio Sanchez, Eddie Gomez, Dado Moroni e Gegè Telesforo.

Ha suonato in importanti festival jazz, teatri e club in Europa, Asia e Stati Uniti, collaborando con artisti di fama internazionale, sia in studio che dal vivo. Ha preso parte a produzioni televisive, radiofoniche e cinematografiche, contribuendo anche alla realizzazione di colonne sonore.

Il suo album d’esordio, L’era dell’Acquario (feat. Logan Richardson), è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Nel 2019 ha pubblicato 51 per Ropeadope Records, etichetta di riferimento per artisti innovativi come Terrace Martin, Christian Scott, Snarky Puppy e Aaron Parks. 51 è stato selezionato da Musica Jazz tra i “Dischi del mese” e inserito tra i “Greatest Jazz Albums” ai Jazzit Awards. Ha ricevuto recensioni entusiaste su testate come All About Jazz, Amadeus, Corriere della Sera, la Repubblica e molte altre, oltre a essere trasmesso su emittenti come Radio3 Rai, Radio 24 e radio internazionali. Tre brani dell’album — “13.13”, “Groovy Dentist” e “Butterfly Eaters” — sono stati candidati alla 62ª edizione dei Grammy Awards.

Il 12 settembre 2025 uscirà Awakening | Il tutto nel nulla, il suo secondo lavoro con Ropeadope Records, impreziosito dalla partecipazione di Ben van Gelder.

Dopo quattro anni di insegnamento presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, nel marzo 2024 ha vinto il primo concorso italiano per la cattedra di chitarra jazz, ottenendo il ruolo presso il Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo.