ANAIS DRAGO presenta “RELEVÉ”: il nuovo album disponibile dal 18 aprile

Relevé è il nuovo lavoro discografico della violinista Anaïs Drago, disponibile dal 18 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali e in formato CD per l’etichetta Habitable Records. Registrato dal vivo tra la Germania e l’Italia durante il Münster Jazz Festival e una performance all’Area Sismica di Forlì, Relevé è un disco che cattura l’energia pulsante e la ricchezza sonora dell’omonimo trio formato da Anaïs Drago (violino ed elettronica), Federico Calcagno (clarinetto) e Max Trabucco (batteria e percussioni).

Il progetto, nato come “Terre Ballerine” dal centro di produzione WeStart di Novara, si è evoluto in Relevé, espressione che nel linguaggio della danza indica un gesto di slancio verso l’alto, metafora perfetta per la musica istintiva, libera e in costante tensione creativa che caratterizza l’album.

Composto da otto tracce originali firmate da Drago, il disco fonde jazz contemporaneo, suggestioni rock e richiami folklorici, restituendo all’ascoltatore un’esperienza sonora immersiva, capace di evocare movimento e immagini. L’uso esteso della tavolozza timbrica e le improvvisazioni collettive fanno di Relevé un lavoro dinamico, profondamente connesso al corpo e allo spazio.

Anaïs Drago, biellese classe 1993, è una delle voci più originali del nuovo jazz europeo. Vincitrice del Top Jazz 2022 nella categoria “Nuove Proposte” e prima classificata al Seifert Competition 2024 di Cracovia, è riconosciuta a livello internazionale anche dalla rivista statunitense DownBeat, che l’ha inserita tra le “Rising Stars” nella sezione violino.

L’album è disponibile su Bandcamp e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Formazione

Anaïs Drago, violini, elettronica, composizioni

Federico Calcagno – clarinetto, clarinetto basso

Max Trabucco – batteria, percussioni

Tracklist:

1 Corto circuito (A. Drago)

2 Stasi cinetica (A. Drago)

3 La battaglia (A. Drago)

4 Momentum (A. Drago)

5 Le danze della realtà (A. Drago)

6 Nuovamente (A. Drago)

7 Out of the cage (A. Drago)

8 Balkan nugget (A. Drago)

Etichetta: Habitable Records

Distribuzione: CD Baby

Numero di catalogo: HR016

All tracks composed by Anaïs Drago

Recorded live at the International Jazzfestival Münster

Theater Münster, Germany, January 06, 2024

Artistic Director: Fritz Schmücker

Recording engineer: Eugen Hauzel

Recorded live at Area Sismica

Forlì/Italy, January 21, 2024

Artistic Director: Ariele Monti

Recording engineer: Paolo Cola

Mixing and Mastering engineer: Manuel Volpe @ Studio Okum

Art cover: Guido Sileoni

Graphic design: Christian Russano