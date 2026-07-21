Amii Stewart in concerto al Padova Jazz Festival il 10 ottobre 2026

Padova Jazz Festival: aperta la prevendita per il concerto di Amii Stewart

È già aperta la prevendita per l’attesissimo concerto di Amii Stewart, regina della musica black, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 21:15 al Gran Teatro Geox di Padova, nell’ambito del Padova Jazz Festival, che si svolgerà dal 22 ottobre all’8 novembre 2026.

Cantante, ballerina e attrice statunitense di fama internazionale, Amii Stewart conquistò il successo mondiale nel 1979 con “Knock on Wood”, brano diventato uno dei simboli della disco music e ancora oggi considerato un grande classico.

Sul palco di Padova l’artista proporrà uno spettacolo intenso e coinvolgente, costruito attorno alle storie che hanno segnato la sua carriera e a un repertorio dalle forti connotazioni narrative. Il concerto ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico, alternando grandi successi, omaggi ai giganti della black music e brani più recenti.

La scaletta comprenderà alcuni dei suoi successi più celebri, tra cui Knock on Wood, Friends, Try Love, Grazie perché e Love Ain’t No Toy, insieme a reinterpretazioni di grandi classici del soul e dell’R&B come Ain’t Nobody di Chaka Khan, Use Me di Bill Withers, Sexual Healing di Marvin Gaye e I Wanna Be Your Lover di Prince. Non mancheranno i brani più recenti, come Mama, Funk e l’ultimo singolo Grace, che mostra il lato più intimo e contemporaneo dell’artista.

Video del brano “Mama”

Informazioni:

Prevendita TicketOne.

TicketOne

Prevendita Padova Jazz.

padova jazz

Data evento: sabato 10 ottobre 2026, ore 21:15

Luogo evento: Gran Teatro Geox

via Tassinari 1, Padova

Ulteriori informazioni:

Tel. 347 7580904

E-mail: info@padovajazz.com

Web: www.padovajazz.com