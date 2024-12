“Amen” è il primo EP di Phatale & Tony SmB in uscita il venerdì 6 dicembre 2024. “Amen” è un EP che cattura l’essenza di una convivenza creativa tra Tony e Phatale nella capitale, trasformando la quotidianità in un diario musicale. Nato dall’urgenza di creare, l’EP mantiene l’autenticità delle registrazioni grezze, diventate parte integrante del progetto. Ogni brano riflette la dualità dei due artisti: a partire da “Campari e prosciutto” ,alla profondità di “Ciao”, fino alle presentazioni audaci di “Phatale routine e “Zingari freestyle”. La title track, “Amen”, unisce storie di vita urbana e un ritornello che celebra le radici. Con beat, scratch e produzione curati interamente da Phatale, “Amen” è un omaggio sentito alla cultura Hip Hop e ai rapper che li hanno ispirati.

Scopri il disco: https://links.altafonte.com/6o973eq

fuori per SANTA MARINA BULLY

scritta da Tony SmB e Phatale

prod Phatale

grafiche Mattia Pingitore

distro Altafonte Italia

BIO:

Alessio Patamia, in arte Phatale, nasce a Catanzaro nel 1996. Da sempre immerso nella musica, studia chitarra fin dall’età di 8 anni fino al conseguimento del diploma in Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Al lavoro di musicista affianca quello di Dj, producer e, dal 2021 dopo l’incontro con Tony SmB, si dedica pienamente all’attività di rapper. Nel 2024 vince la competizione Romana “Cypher night contest. Fa parte del collettivo calabrese “Santa Marina Bully” e della crew romana “Back to the roots”. Nel lontano 2021, tra lockdown, autocertificazioni e zone multicolor, la necessità di “rappresentare” prese il sopravvento nella mente di Phatale e Tony Smb. Nello slang dei due rapper, questo termine preso in prestito dalla cultura Hip Hop, ha tutta un’altra connotazione: invadere gli skatepark, i playground e perchè no, i bar, con le loro vibrazioni, markeri carichi d’inferno e il loro alcolismo molesto.

https://www.instagram.com/_phatale_/

https://www.instagram.com/tony.smb_/