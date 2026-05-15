Ambra, Gaia, Syria e Paola Iezzi inaugurano il 5 giugno il Pride Village 2026 a Padova

Ambra Angiolini madrina dell’inaugurazione, Gaia in concerto, Syria Special Guest DJ e “Stessa Direzione” di Paola Iezzi scelta come sigla ufficiale dell’edizione 2026. Venerdì 5 giugno alla Fiera di Padova una grande notte tra musica dal vivo, spettacolo e club culture inaugurerà il festival.

È tutto pronto per la serata inaugurale del Pride Village 2026: venerdì 5 giugno negli spazi della Fiera di Padova prenderà avvio la diciannovesima edizione del festival, con una grande notte di apertura che riunirà alcuni dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano.

Ambra Angiolini madrina della serata inaugurale del Pride Village 2026

Ambra Angiolini sarà la madrina ufficiale dell’inaugurazione. Attrice, cantante e conduttrice tra le figure più popolari e trasversali della scena italiana, Ambra attraversa da oltre trent’anni televisione, cinema, musica e teatro mantenendo una forte riconoscibilità. Nel 2026 ha debuttato anche nella regia teatrale con una nuova versione de “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni.

Gaia in concerto inaugura il Pride Village alla Fiera di Padova

La serata sarà animata dal concerto di Gaia. Cantautrice capace di intrecciare italiano e portoghese in un linguaggio musicale che riflette le sue radici brasiliane, negli ultimi anni ha costruito un percorso solido tra successo radiofonico e ricerca musicale. Il suo album più recente, Rosa dei venti, include “CHIAMO IO CHIAMI TU”, presentato al Festival di Sanremo e arrivato al primo posto della classifica EarOne.

Syria Special Guest DJ e Paola Iezzi sigla ufficiale del festival

Alla dimensione nightlife dell’inaugurazione contribuirà anche Syria, protagonista in console come Special Guest DJ. Artista dalla carriera trentennale — vincitrice del Festival di Sanremo con “Non ci sto” e artista che ha attraversato pop, rock, elettronica e teatro — Syria continua da anni ad affiancare alla propria attività discografica una selezione musicale personale e ricercata, che viaggia dall’elettronica alla house. A febbraio 2026 è uscito il suo nuovo singolo “Speranza” feat. Inoki, anticipazione del nuovo progetto in studio.

A fare da colonna sonora all’edizione 2026 sarà invece “Stessa Direzione”, il nuovo singolo di Paola Iezzi scelto come sigla ufficiale del festival in una un’inedita e speciale versione remix per il Pride Village. Scritto insieme a Riccardo Zanotti e Raige e prodotto da PAGA, il brano costruisce un racconto intimo sul legame tra memoria, distanza e identità, accompagnando idealmente l’estate del Festival.

Tre mesi di eventi, musica e nightlife al Pride Village 2026

La serata del 5 giugno aprirà un’estate che si estenderà fino al 12 settembre 2026: tre mesi di programmazione continua su oltre 9.000 mq, con 3 palchi attivi e un pubblico atteso di oltre 250.000 persone. Il Pride Village si conferma il più grande evento estivo inclusivo del Nord Italia, tra musica live e DJ set internazionali, spettacolo e teatro, talk e dibattiti culturali, nightlife, sport e socialità.

Melanie C, Alexia e Cristina D’Avena tra gli ospiti annunciati

L’evento, organizzato da Heddy Media, ha già annunciato tra gli ospiti Melanie C, Alexia, Cristina D’Avena, Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini e Albertino.

Biglietto unico valido delle 19.30 alle 04.00

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e sui principali circuiti di prevendita.

Maggiori informazioni su www.pridevillage.it