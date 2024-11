“Amati forte” è il nuovo singolo di ELLEN

Torna Ellen con un nuovo singolo dal titolo “AMATI FORTE“, un nuovo capitolo intenso ed estremamente descrittivo, in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 novembre 2024 per Nar International / ADA.

Un nuovo capitolo che nasce ancora una volta per l’esigenza di stare meglio, e che si aggiunge all’autobiografia musicale della cantautrice che qui racconta, frase dopo frase, il processo di guarigione messo in atto attraverso la cura di sé stessi. In questo viaggio non è tutto facile. Il dolore esiste, si percepisce sulla pelle e ci fa ingobbire ma dobbiamo credere nel processo e concederci di fiorire, anche se a volte sembra non bastare mai il bene che ci facciamo.

Il brano verrà presentato in uno speciale evento in occasione della Milano Music Week.

SHOWCASE MWW

22 NOVEMBRE 2024

oTTo, via Sarpi 8 (ore 21)



Nella mia musica racconto della mia vita e ballo sui miei traumi.

Il mio rapporto col passato è da sempre protagonista, un sentimento travolgente, qualcosa che sa di casa, è il profumo di pizza calda, è l’odore di mia nonna. Ha un sapore agrodolce, lascia i segni sul volto e le ferite nel cuore. Avete presente il sorriso malinconico che fate quando trovate una vecchia foto sul fondo del cassetto di un armadio che non aprivate da anni? Ecco, io quando scrivo cerco quelle emozioni, dopo averle accolte e decodificate posso uscire da me e arrivare a chi mi ascolta, come una seduta collettiva di autoanalisi.

SCOPRI IL BRANO:

http://ada.lnk.to/amatiforte

Autore: Eleonora Marazzita

Compositore: Eleonora Marazzita e Raffaele Scogna

Arrangiatore: Raffaele Scogna

Prodotto da: Raffaele Scogna

Suonato da: Raffaele Scogna

Mixato da: Raffaele Scogna

Masterizzato da: Giovanni Versari

BIO:

Eleonora Marazzita in arte ELLEN, classe 1994.

Cantautrice nata a Milano dalle solide radici calabre.

Nata nella musica e nel teatro, scrive canzoni da sempre tra chitarra e pianoforte. Si laurea in canto jazz, si appassiona al vintage, alla filosofia e dopo una lunga ricerca personale decide di comporre il suo primo album nel 2018, e il secondo nel 2022 “Sembra Ieri”; quest’ultimo la conferma – come riconosciuto anche da Spotify che l’ha inserita nella playlist “Fresh Finds Italia” – come una tra le voci più “fresche” della nuova scena italiana. Selezionata tra i semi-finalisti del Primo Maggio Next di Roma 2024, è attualmente in studio con Rabbo Scogna per la produzione di nuovi pezzi. Nell’aprile del 2024 pubblica “Respira” a cui segue, a novembre 2024, il nuovo singolo “Amati Forte“, pubblicato per Nar International / ADA.