Altri Natali – concerti a Napoli il 12,13,14 dicembre 2025

L’evento Altri Natali intende trasformare il Natale in uno spazio urbano di incontro, dove la musica diventa linguaggio universale contro la frammentazione e i conflitti

globali. Le comunità etnico-culturali presenti in città saranno invitate a partecipare alle serate musicali, portando le proprie istanze sociali e testimonianze di integrazione. La proposta artistica intreccia tradizione e innovazione attraverso tre ambiti musicali — fado, jazz e canzone d’impegnosociale — con artisti di fama internazionale come Carmen Souza, Raphael Gualazzi, Neri Marcorè e Mario Venuti. Generi e linguaggi diversi si fondono così in un racconto di libertà, appartenenza e speranza condivisa.

Programma musicale Altri Natali:

11 dicembre 2025, ore 21:00 – Doppia coppia con: Neri Marcorè

12 dicembre 2025, ore 21:00 – Raphael Gualazzi in trio

13 dicembre 2025, ore 21:00 – Port’Inglês con: Carmen Souza in trio

14 dicembre 2025, ore 21:00 – Jazz mood con: Mario Venuti in quartetto

Informazioni sull’evento:

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite dal 4 Dicembre 2025 dalle ore 13:00

Complesso Monumentale di S. Maria La Nova

44 Piazza S. Maria la Nova

80134 Napoli