Altri Natali – concerti a Napoli il 12,13,14 dicembre 2025

L’evento Altri Natali intende trasformare il Natale in uno spazio urbano di incontro, dove la musica diventa linguaggio universale contro la frammentazione e i conflitti
globali. Le comunità etnico-culturali presenti in città saranno invitate a partecipare alle serate musicali, portando le proprie istanze sociali e testimonianze di integrazione. La proposta artistica intreccia tradizione e innovazione attraverso tre ambiti musicali — fado, jazz e canzone d’impegnosociale — con artisti di fama internazionale come Carmen Souza, Raphael Gualazzi, Neri Marcorè e Mario Venuti. Generi e linguaggi diversi si fondono così in un racconto di libertà, appartenenza e speranza condivisa.
Programma musicale Altri Natali:
11 dicembre 2025, ore 21:00 – Doppia coppia con: Neri Marcorè
12 dicembre 2025, ore 21:00 – Raphael Gualazzi in trio
13 dicembre 2025, ore 21:00 – Port’Inglês con: Carmen Souza in trio
14 dicembre 2025, ore 21:00 – Jazz mood con: Mario Venuti in quartetto
Informazioni sull’evento:
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite dal 4 Dicembre 2025 dalle ore 13:00
Complesso Monumentale di S. Maria La Nova
44 Piazza S. Maria la Nova
80134 Napoli