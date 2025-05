ALTRAONDA Festival – i concerti a GENOVA dal 28 giugno al 19 luglio

Altraonda Festival: Genova accende l’estate con una nuova onda di musica e spettacolo. Dal 28 giugno al 19 luglio 2025, Genova ospita la prima edizione di Altraonda, il nuovo festival musicale che animerà il Porto Antico con un ricco cartellone di concerti e spettacoli. In programma, alcuni tra i nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale, tra cui Lucio Corsi, okgiorgio, Brunori Sas, Diodato, Anna, Europe, Lazza e Guè, oltre allo spettacolo comico di Enrico Brignano.

“L’obiettivo è alzare il livello della proposta musicale in città e rendere Genova una tappa stabile nei principali tour italiani”, affermano gli organizzatori.

“Nel programma di Altraonda ci sono alcuni degli artisti più richiesti del momento: dai protagonisti di Sanremo come Lucio Corsi e Brunori Sas, agli idoli dei più giovani come Anna e Lazza, fino al ritorno di una band simbolo degli anni ’80 come gli Europe.”

Un festival nato dall’unione di forze creative

Altraonda nasce dalla collaborazione tra realtà musicali diverse, con l’ambizione di offrire un festival ricco, trasversale e inclusivo, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e gusti: dal cantautorato al rap, dal rock all’elettronica.

Il programma

Sabato 28 giugno – Lucio Corsi inaugura il festival all’Arena del Mare, dopo il secondo posto a Sanremo e il successo all’Eurovision. In scaletta anche i brani del nuovo album “Volevo essere un duro”.

Domenica 29 giugno – Il festival si trasforma in Altraonda Comedy con Enrico Brignano e il suo nuovo spettacolo “Bello di mamma”, un viaggio ironico tra responsabilità adulte e desideri infantili.

Domenica 6 luglio – Serata in collaborazione con Balena Festival : sul palco okgiorgio , Pop X e Le Feste Antonacci , tra pop ed elettronica sperimentale.

Venerdì 11 luglio – Brunori Sas torna dal vivo con il nuovo disco “L’albero delle noci” e i grandi successi della sua carriera.

Sabato 12 luglio – Diodato propone un concerto emozionale e coinvolgente, tra cui “Fai rumore”, brano vincitore di Sanremo 2020.

Domenica 13 luglio – Prima volta a Genova per Anna , regina delle classifiche e artista femminile più venduta del 2024 con l’album “Vera Baddie”.

Lunedì 14 luglio – Arrivano gli Europe , la leggendaria band anni ’80 che farà rivivere successi come “The Final Countdown” in una serata dall’anima rock.

Mercoledì 16 luglio – Tocca a Lazza , il “rapper dei record”, con il suo “Locura Summer Tour”. Con l’album “Sirio”, Lazza ha conquistato un Disco di Diamante e oltre un miliardo di stream su Spotify.

Sabato 19 luglio – Gran finale in collaborazione con Genova Hip Hop Festival: protagonista Guè, con il suo “La Vibe Summer Tour”, accompagnato dal dj set di Izi e il live esclusivo di Lacrim, uno dei nomi di punta del rap francese, per la prima volta in Italia.

Altraonda Festival è pronto a scrivere una nuova pagina nella scena culturale e musicale genovese: un appuntamento da non perdere per vivere l’estate nel segno della musica, dell’arte e della condivisione.

Info e biglietti