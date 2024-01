ALTERNATIVE ROCK E SOCIETÀ | I “TEMPI INTERESSANTI” DI MANTOVANO

La composizione è figlia del nostro tempo – per l’appunto – ed è una ballata alternative rock che paradossalmente trae linfa vitale dalla non vita che siamo stati – e siamo – costretti a subire negli ultimi anni. Eventi estremi come la pandemia e le guerre ci hanno condotto ad un vero e proprio senso di baratro imminente, di vuoto cosmico. Le liriche si lasciano fecondare da suggestioni quali solitudine, rabbia, distacco e disincanto. È un voler prendere le distanze da tutto ciò che di più disumano ci sta attanagliando.

Da martedì 16 gennaio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale Tempi Interessanti , il singolo d’esordio di mantovano . La composizione è figlia del nostro tempo – per l’appunto – ed è una ballata alternative rock che paradossalmente trae linfa vitale dalla non vita che siamo stati – e siamo – costretti a subire negli ultimi anni. Eventi estremi come la pandemia e le guerre ci hanno condotto ad un vero e proprio senso di baratro imminente, di vuoto cosmico. Le liriche si lasciano fecondare da suggestioni quali solitudine, rabbia, distacco e disincanto. È un voler prendere le distanze da tutto ciò che di più disumano ci sta attanagliando.

