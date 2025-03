Almamegretta in concerto all’Arena Flegrea il 12 settembre 2025 per i 30 anni di “Sanacore”

Almamegretta live a Napoli! Venerdì 12 settembre 2025 la storica band partenopea si esibirà all’Arena Flegrea per l’ottava edizione del Noisy Naples Fest, in uno spettacolo imperdibile dedicato al 30° anniversario di “Sanacore”, uno degli album più influenti della musica italiana alternativa.

Dove: Arena Flegrea – Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 – Napoli

Quando: Venerdì 12 settembre 2025 – Ore 21:00

Biglietti: In vendita su Etes, Vivaticket e nei punti autorizzati

Info prevendite: 081 5628040

www.noisynaples.com

Almamegretta: 30 anni di “Sanacore” celebrati a casa

Dopo il sold out del tour invernale e il recente successo alla Casa della Musica, gli Almamegretta tornano con un tour estivo 2025 che celebra uno dei dischi simbolo della loro carriera e dell’intera scena dub/world italiana: Sanacore, pubblicato nel 1995, pietra miliare capace di fondere tradizione napoletana, elettronica e sonorità globali.

Il concerto di Napoli rappresenta un ritorno alle origini per la band, che promette una scaletta rinnovata, ricca di successi e brani storici. La voce di Raiz, sempre intensa e potente, sarà al centro di uno show che unisce groove, spiritualità, critica sociale e contaminazioni.

Una band che ha fatto la storia della musica italiana

Con 13 album all’attivo, quattro Targhe Tenco, e una storica partecipazione a Sanremo 2013, gli Almamegretta sono tra le formazioni più longeve e autorevoli del panorama italiano. Dal loro debutto con Animamigrante fino all’ultimo disco Senghe – vincitore della Targa Tenco 2023 per il Miglior Album in Dialetto – hanno portato in alto la bandiera del dub mediterraneo con uno stile unico, in continua evoluzione.

I loro brani spaziano tra reggae, funk, elettronica, pop, rhythm’n’blues, world music e tanto altro, sempre attraversati da una poetica profonda e identitaria. Una musica senza confini, capace di coinvolgere pubblici diversi, dai fan della prima ora alle nuove generazioni.

Almamegretta al Noisy Naples Fest 2025

Il concerto si inserisce nel cartellone del Noisy Naples Fest 2025, che si conferma anche quest’anno tra i principali festival italiani per artisti nazionali e internazionali. Tra gli altri protagonisti già annunciati: