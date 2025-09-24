All’Auditorium Parco della Musica a Roma il 3 ottobre “Napoli nel Cuore” con tanti ospiti

Venerdì 3 ottobre torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’evento “Napoli nel cuore” con nuovo affascinante viaggio nella cultura napoletana attraverso la testimonianza di grandi protagonisti della musica, del teatro e della cultura. Dopo dodici edizioni di successo che hanno affascinato il pubblico grazie alla partecipazione di grandi artisti come Tosca, Alex Britti, Edoardo Bennato, Mogol, Teresa De Sio, Danilo Rea, Sergio Cammariere, Nino D’Angelo, Raiz e Peppe Servillo, approda di nuovo all’Auditorium la 13ª edizione dell’ormai nota e seguitissima rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana. La finalità concreta di quest’anno torna a sostenere i significativi progetti della Comunità di Sant’Egidio di Napoli in particolare completando il progetto de “La casa di Gigi” ai Quartieri Spagnoli.

Tra i primi artisti ospiti di questa edizione le due “colonne portanti” della rassegna: Pino Ammendola e Vittorio Viviani. C’è grande attesa poi per il ritorno di un grandissimo dello spettacolo italiano da sempre legato a Napoli e alla sua cultura. Basti pensare a come, con la sua Orchestra Italiana, abbia contribuito a far conoscere e valorizzare la musica napoletana in tutto il mondo. A lui, Renzo Arbore, sarà conferito il premio Napoli nel cuore 2025 alla carriera. Così come è atteso il ritorno di una grande artista partenopea come Marisa Laurito la cui lunga carriera è permeata da sempre dalla cultura napoletana, dagli inizi in compagnia con Eduardo ai grandi successi proprio accanto ad Arbore e Luciano De Crescenzo.

Ma quello di “Napoli nel cuore” è da sempre un palco aperto non solo ad artisti partenopei. Il 2025 infatti segna il debutto nella rassegna anche per una delle più grandi pianiste italiane apprezzate anche livello internazionale, Rita Marcotulli, che si esibirà insieme ad un’altra eccellenza della nostra musica sulle scene internazionali che torna per la terza volta a Napoli nel cuore: Maria Pia De Vito. Le loro performance dedicate a Napoli sono molto attese così come è attesissima quest’anno anche la video testimonianza, appositamente dedicata all’evento, di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre: Riccardo Cocciante.

L’edizione 2025 poi, avrà anche un momento di intensa emozione dedicato a Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua scomparsa, con i ricordi di Carolina Rosi e di Antonio Sinagra grande compositore e storico collaboratore di protagonisti della Cultura Napoletana come Eduardo, Massimo Troisi oltre che dello stesso Luca.

Prima volta a NNC per un altro attore napoletano oggi amatissimo anche per il suo successo in “Un posto al sole” come Patrizio Rispo. Altra novità di questa edizione la presenza sul palco di una grande orchestra come la Gerardo Di Lella Big Band che proporrà il suo omaggio in musica alla cultura e la canzone napoletana. Ad arricchire la fitta scaletta, infine, tornano anche la classe di Giovanna Famulari al violoncello, Michele Simonelli reduce dal “Pino Daniele Opera”, Matteo Cappella alle chitarre e, dopo il successo delle passate edizioni, anche i contributi di Amedeo Colella, scrittore, storico ed umorista napoletano, seguitissimo per le sue pillole sulla cultura campana.

E le sorprese non finiscono qui: altri artisti stanno confermando la loro presenza per rendere questa tredicesima edizione una delle più ricche di sempre.

La serata, ideata e condotta da Fabrizio Finamore e ricca di sorprese teatrali e musicali, sarà così ancora una volta l’occasione per raccontare quell’universo culturale che Napoli ha espresso e che fa sì che alla Cultura Napoletana si rimanga profondamente legati com’è il caso della persona per la quale questa serata nacque, Mario Finamore, con la sua “Napoli nel cuore” nel suo quarantennale impegno in Rai. Fondamentale anche quest’anno la finalità sociale di questo grande evento di cultura e solidarietà.

Il ricavato dello spettacolo verrà dunque ancora una volta devoluto alla Comunità di Sant’Egidio di Napoli.

Con un biglietto dunque il pubblico tornerà a vivere la magia di Napoli tra musica e teatro, regalando al tempo stesso un aiuto prezioso a chi ne ha più bisogno.

