All’Arena Flegrea arriva BABY GANG, unica data del rapper in Campania il 31 luglio

BABY GANG Summer Tour

Giovedì 31 LUGLIO 2025 ore 21

NAPOLI – ARENA FLEGREA

Viale John Fitzgerald Kennedy, 54

Baby Gang annuncia un concerto a Napoli, in esclusiva per la Campania, il prossimo 31 luglio all’Arena Flegrea, nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

Artista da due miliardi di stream e oltre due milioni di follower, Baby Gang è il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify. “L’angelo del Male” (Warner Music Italy), il suo terzo e ultimo album pubblicato lo scorso aprile, certificato Disco di Platino, è entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk con oltre 32 milioni di streaming. Tutti i singoli dell’album sono entrati nella top 100 della classifica, grazie anche alle collaborazioni con alcuni tra i più importanti artisti della scena rap: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta.

Un talento innegabile e uno dei più interessanti fenomeni della scena urban. Con la sua musica Baby Gang è portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità. Nato a Lecco nel 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco, Zaccaria Mouhib (questo il suo vero nome) a soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica, ma si scontra con i forti pregiudizi della società odierna nei confronti delle sue origini. Crescere sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la legge, finché scopre, grazie alla musica, di avere una voce che non viene ignorata.

Il suo primo brano Street, pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all’aiuto di don Claudio Burgio (dell’associazione Kayros) e comincia una nuova fase della sua vita. Quello che rimarrà costante, nella sua scalata alle classifiche, sarà la sua scelta sociale e politica di cantare con fierezza delle proprie origini e delle difficoltà che ha vissuto.

Oltre all’album “L’Angelo del Male” ha all’attivo due ep, “EP1” (2021) e “EP2” (2022), certificati Oro, e due album “Delinquente” (2021), Oro e “Innocente” (2023), Platino. In meno di tre anni ha collezionato 7 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro. Tra le sue hit più conosciute anche Casablanca del 2021 con oltre 40 milioni di visualizzazioni su YouTube e 68 milioni di ascolti su Spotify e Mentalité del 2022 con 77 milioni di views su YouTube e 87 milioni di stream su Spotify, entrato nella Viral di Spotify di oltre 15 Paesi.

I biglietti per assistere al concerto di Baby Gang all’Arena Flegrea – prodotto da Trident Music, Veragency e Noisy Naples – sono già disponibili in prevendita su Etes, Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni: Veragency tel. 335 5235134