All My Life: da Pescara ad Amsterdam, il debutto reggae di Rod’s Royce & KilyKarter

Da oggi arriva in radio “All My Life”, il primo singolo ufficiale realizzato insieme da Rod’s Royce e KilyKarter, due artisti che ad Amsterdam condividono da tempo palchi, jam session e vibrazioni, e che ora hanno deciso di imprimere in una release tutta la loro sintonia. Un incontro naturale, nato da affinità artistiche e umane, che prende forma in un brano capace di unire mondi diversi in una sola direzione.

“All My Life” è un reggae dal respiro moderno, con radici roots e una forte impronta estiva e coinvolgente. È una canzone che racconta l’amore senza filtri: la voglia di riprovarci, il desiderio di non nascondere più ciò che si prova, l’abbandonarsi al flusso sincero dei sentimenti. Le due voci si alternano e si intrecciano con naturalezza, costruendo un dialogo sonoro intenso: da un lato quella aperta e melodica di Rod’s Royce, dall’altro quella profonda, ruvida e istintiva di KilyKarter, in un equilibrio che amplifica le emozioni e trascina l’ascoltatore dentro la storia.

Dietro al brano ci sono due percorsi differenti ma complementari. Rod’s Royce, rapper, cantante e produttore italo-brasiliano, incarna una visione musicale internazionale che unisce rap, urban e melodie capaci di attraversare lingue e culture, tra italiano e portoghese brasiliano.

KilyKarter, invece, è cresciuto nella crew pescarese Santa Family, tra rap, writing e tatuaggi, e porta con sé l’impatto crudo e autentico della strada, trasformato in espressione artistica dentro e fuori dal microfono. A legarli è la città di Amsterdam, che li ha accolti e resi protagonisti di una scena in fermento, diventata il loro terreno di sperimentazione e di nuove connessioni.

“All My Life” è più di una semplice collaborazione: è la sintesi di due identità che si incontrano e trovano una lingua comune, costruendo un sound che profuma di libertà e appartenenza, destinato a farsi ascoltare oltre i confini geografici e culturali.

Disponibile in tutti gli store digitali, “All My Life” esce per Santa Family, segnando l’inizio di un nuovo percorso condiviso fatto di musica, energia e contaminazioni culturali che promettono di non fermarsi qui.