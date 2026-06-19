“All I Can Say” è il singolo del ritorno sulle scene di Lizzie Thomas

La cantante, cantautrice e produttrice americana Lizzie Thomas annuncia l’uscita di “All I Can Say“, il primo singolo tratto dal suo nuovo album “This Is FREEDOM“, in uscita il prossimo 12 agosto per l’etichetta GODDESS Legacy Records.

Scritta, arrangiata e prodotta dalla stessa Lizzie Thomas, “All I Can Say” è una profonda riflessione personale sull’amore, l’accettazione e il coraggio necessario per allontanarsi da una relazione che non favorisce più la crescita personale. Ispirata dalla consapevolezza che la vera libertà e la realizzazione personale non si trovano in un’altra persona, la canzone esplora il difficile ma necessario percorso che porta a scegliere il rispetto di sé stessi anziché l’abbandono di sé.

“A volte si dà tutto in una relazione, ma l’altra persona non è in grado o non vuole crescere”, afferma Thomas. “Arriva un momento in cui ci si rende conto che tutte le risposte che si cercavano erano dentro di noi da sempre. ‘All I Can Say’ parla di quel momento di accettazione. Parla dell’amare qualcuno scegliendo se stessi.” (Lizzie Thomas)

Caratterizzata dal toccante ritornello “I love you is all that I can say/Ti amo è tutto ciò che posso dire”, la canzone cattura la bellezza agrodolce del lasciar andare ciò che non serve più, abbracciando al contempo un percorso verso l’autorealizzazione e la libertà.

“All I Can Say” è il primo assaggio di “This Is FREEDOM”, un album che esplora i temi della liberazione, dell’autenticità, della resilienza e del potere trasformativo della scoperta di sé. Pubblicato da GODDESS Legacy Records, un’etichetta discografica dedicata a dare voce e visibilità alle visioni creative delle artiste.

Credits

Scritto, prodotto e arrangiato da Lizzie Thomas.

Registrato da Neal Shaw presso i Bunker Studios di New York.

Mixato e masterizzato da Dave Darlington presso i Bass Hit Recording di New York.

Musicisti:

Lizzie Thomas – Voce

Shedrick Mitchell – Piano, Organo Hammond B3

Guilherme Monteiro – Chitarra

Ian Ashby – Basso

Neal Smith – Batteria

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