ALIS, pubblicato il nuovo video di “Poised to Outlast”

Gli ALIS – A Life In SCARS presentano il nuovo singolo e video ufficiale “Poised to Outlast”, un intenso brano alternative metal che affronta temi come resilienza, speranza e amore, raccontando quest’ultimo come il più autentico atto di resistenza in un mondo segnato da caos, conflitti e incertezze.

Attraverso un equilibrio tra potenza, atmosfera ed emotività, “Poised to Outlast” dà voce a un percorso che attraversa dolore, oscurità e rinascita, mostrando come proprio nei momenti più difficili sia possibile ritrovare forza, umanità e una nuova prospettiva. Un messaggio universale che prende forma grazie a riff incisivi, melodie evocative e una forte intensità interpretativa.

Con questo nuovo singolo, gli ALIS proseguono il proprio percorso artistico, consolidando un’identità sonora che fonde alternative metal moderno, forte impatto emotivo e una scrittura personale capace di unire aggressività e sensibilità.

Il brano è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming a questo link:

https://li.sten.to/alis-poised-to-outlast

ALIS, acronimo di A Life In SCARS, nasce dall’evoluzione del progetto solista della cantante e autrice Alessia Picchiotti, trasformandosi nel tempo in una vera e propria band alternative metal con base a Roma.

Il gruppo propone un sound che unisce riff potenti, melodie intense e influenze alternative moderne, costruendo un’identità musicale capace di alternare energia, introspezione e grande impatto emotivo.

Dopo l’EP “DEMONE” (2023) e l’album “ELEVEN” (2024), gli ALIS inaugurano una nuova fase del proprio percorso artistico con nuova musica che segna un’evoluzione ancora più intensa, oscura e potente.

Le liriche affrontano temi quali il conflitto interiore, i demoni personali, la rinascita, la resilienza, la guerra, le ingiustizie sociali e il progressivo svuotamento dell’umanità contemporanea, mantenendo sempre al centro autenticità e coinvolgimento emotivo.

Attraverso la propria musica, ALIS desiderano lasciare un segno e contribuire a ispirare una nuova generazione di donne nella scena rock e metal, fondendo forza e vulnerabilità in un linguaggio artistico autentico e profondamente personale.

Line-Up:

Alessia Picchiotti – Voce

Antonio Astremo – Batteria

Giovanni Sanna – Chitarra

Emiliano Venanzini – Basso