ALINA BZHEZHINSKA dal vivo il 12 novembre a Roma

Alina Bzhezhinska e HipHarpCollective, insieme al celebre compositore e musicista Brian Jackson e al rinomato sassofonista Tony Kofi, si esibiranno dal vivo al Roma Jazz festival nel nome e nel segno di Alice Coltrane.

Il Roma Jazz Festival ospiterà per la prima volta in Italia questo straordinario progetto musicale.

Alina Bzhezhinska, tra le più importanti arpiste al mondo, sarà affiancata sul palco da Brian Jackson alle tastiere e al flauto e da Tony Kofi al sassofono.

Gli artisti presenteranno brani iconici come Journey in Satchidananda, Shiva Loka e Ptah The El Daoud, insieme a composizioni originali ispirate alla visione spirituale e universale di Alice Coltrane.

Per questa occasione speciale, il trio sarà sostenuto da un ensemble di eccezione:

Kobe Heath Ngugi , basso

, basso Matt Holmes , batteria

, batteria Joel Prime, percussioni

Alina Bzhezhinska nel suo album di esordio Inspiration, ha reso omaggio all’influenza duratura di Alice e John Coltrane, impreziosito dal virtuosismo al sassofono di Tony Kofi.

Bzhezhinska e Kofi esibendosi al Barbican Centre di Londra nel 2017 durante l’EFG London Jazz Festival, hanno entusiasmato il pubblico.

Sul palco con loro c’era il il leggendario Pharoah Sanders.

Quella straordinaria esibizione valse loro una nomination ai Jazz FM Awards 2018 nella categoria Best Live Experience of the Year.

