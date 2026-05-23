“Alien Sound Festival” – 4 e 5 luglio a Bagnoli (NA)

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca l’Alien Sound Festival, pronto a trasformare l’Ex Base NATO di Bagnoli in un grande punto di incontro dedicato alla musica internazionale. Sul palco saliranno alcuni dei rapper e musicisti reggaeton più influenti della scena latin urban mondiale, in un’esplosione di ritmi caraibici e sonorità coinvolgenti.

L’Ex Base NATO inaugura così la nuova stagione di eventi con un ricco calendario artistico. L’area dedicata ai concerti è capace di ospitare oltre 20.000 persone. I suoi spazi modulabili, i piazzali aperti e le scenografie industriali creano un’atmosfera unica.

La struttura ha accolto negli ultimi anni, concerti internazionali, festival e grandi produzioni artistiche, diventando un simbolo di rinascita in cui storia, musica e cultura contemporanea si incontrano.

Questa manifestazione rafforza ulteriormente il ruolo di Napoli e del Sud Italia nel circuito dei grandi eventi live. L’Ex Base NATO rappresenta inoltre un significativo esempio di riconversione urbana e culturale.

Calendario eventi:

4 luglio – Ozuna in concerto + Gordo DJ

– in concerto + 5 luglio – Anuel AA in concerto + Myke Towers

Informazioni:

Località: Ex Base NATO

via della Liberazione 1, Bagnoli – Napoli

I biglietti dell’Alien Sound Festival sono disponibili sui consueti circuiti di prevendita e sul sito ufficiale:

Alien Sound Festival