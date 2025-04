ALICE torna in tour con “ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO”

Alice (Carla Bissi), in occasione degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato, rende omaggio alla sua musica ed alla sua eredità artistica.

Infatti, dal 30 maggio al 3 agosto 2025, l’artista porterà in scena una serie di concerti straordinari dal titolo Eri con me, in alcune delle location più suggestive e prestigiose d’Italia.

Ad accompagnarla sul palco, importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte e alla direzione, l’immancabile Carlo Guaitoli, storico collaboratore di Battiato e compagno di viaggio musicale di Alice.

Proprio dalla sinergia tra Alice e Guaitoli è nato, nel 2022, l’album in studio Eri con me (Arecibo/BMG), che raccoglie sedici brani di Battiato reinterpretati con eleganza e profondità.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico, e ha valso ad Alice la prestigiosa Targa Tenco 2023 come miglior interprete.

Il tour 2025

Il tour che ne è seguito, Eri con me / Alice canta Battiato, ha già superato i 100 concerti, registrando un numero impressionante di sold out. In scaletta, troviamo sia brani noti sia gemme meno conosciute: da Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, fino a classici del repertorio live di Alice come La cura.

Non mancheranno le canzoni nate dalla lunga e intensa collaborazione con Battiato, iniziata nel 1980: Per Elisa, i loro celebri duetti (I treni di Tozeur), e brani scritti appositamente per lei in anni più recenti, come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.

Con la sua voce inconfondibile e un percorso artistico in costante evoluzione, Alice si fa ancora una volta interprete e custode della musica di Franco Battiato, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante, autentica e profondamente spirituale.

Calendario degli appuntamenti:

— con L’ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA:

– 30 maggio SCANDIANO (Reggio Emilia) Piazza Fiume – FestivaLOVE

– 9 giugno MESTRE (Venezia) Parco Bissuola

– 24 giugno MILANO Castello Sforzesco

– 11 luglio FIESOLE (Firenze), Teatro Romano

– 26 luglio MARINA DI PIETRASANTA (Lucca) Teatro La Versiliana

– 3 agosto CASTIGLIONCELLO (Livorno) Castello Pasquini

— con I SOLISTI AQUILANI:

– 13 luglio ROMA Ostia Antica Teatro Romano.

Biglietti del tour disponibili in prevendita su Ticketone.