ALICE CANTA BATTIATO – ROMA SUMMER FEST 26 luglio

Alice presenta Eri con me – Alice canta Battiato in un’unica data a Roma il 26 luglio 2026, nell’ambito del Roma Summer Fest. Sul palco sarà accompagnata dall’ensemble I Solisti Aquilani e da Carlo Guaitoli al pianoforte e alla direzione.

Il progetto nasce proprio dalla collaborazione tra Alice e Guaitoli, che nel 2022 ha dato vita all’album Eri con me, composto da sedici brani di Franco Battiato. Le riletture, accolte con entusiasmo da critica e pubblico, sono valse ad Alice la Targa Tenco 2023 come miglior interprete.

Il tour legato al disco ha già superato i 100 concerti, con altrettanti sold out. In scaletta figurano diversi brani dell’album, anche meno noti come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, accanto a classici del suo repertorio come La cura. Non mancano le canzoni nate dalla lunga collaborazione con Battiato, iniziata nel 1980: Per Elisa, i duetti tra cui I treni di Tozeur, e i brani più recenti scritti per lei, come Veleni ed Eri con me, che dà il titolo al progetto.

Con la sua vocalità inconfondibile e un percorso artistico in continua evoluzione, Alice torna a farsi interprete della musica di Battiato.

Questo lungo viaggio nella canzone d’autore è raccontato anche nel volume L’unica via d’uscita è dentro, autobiografia scritta con Francesco Messina e pubblicata da Rizzoli Lizard.

Ascolta il brano Da Oriente a Occidente

Informazioni e prevendita.

ROMA – 26 luglio Roma Summer Fest

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – ore 21:00

I biglietti sono disponibili al link https://www.ticketone.it/artist/alice/