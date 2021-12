ALIBI: in tutti gli store digitali il nuovo album “Confini del mondo”

In radio con il singolo “Non ti perdonerò”

E’ uscito in tutti gli store digitali “Confini del mondo”, il secondo album della band sammarinese ALIBI, un progetto indie/pop che comprende dieci canzoni prodotte per la SanLucaSound con la supervisione artistica di Manuel Auteri, registrato da Renato Droghetti, Woodoo Sound Labs (Longiano – FC) e da Andrea Privi.

“Non ti perdonerò” è il singolo scelto per il lancio dell’album, una metafora del non ascoltare l’altro, metafora che viene raccontata attraverso un’accesa discussione tra una coppia. Il brano nasce infatti da un episodio di vita quotidiana, da una riflessione personale sui propri errori e dal tentativo di guardare sé stessi da fuori.

Dal testo si evince che il brano è suddiviso in due parti: la prima è come se venisse cantata da una figura maschile mentre la seconda da una figura femminile. Discutendo i due sovrappongono i propri vuoti pensieri, mostrano i muscoli, non esiste una reale volontà di risolvere il problema e di capire fino infondo né sé stessi né l’altro, si ritorna sempre al punto di partenza. Ogni discussione in primis è una discussione con sé stessi, è il non voler vedere l’altro. Non guardando l’altro, però, si ha solo l’illusione di una verità parziale. Guardiamo senza vedere, ascoltiamo senza sentire.

La band: “Noi siamo questo album che è per noi un urlo liberatorio pieno di soddisfazioni. Ci vengono i brividi a pensare che le nostre sensazioni, le nostre vite e le nostre idee siano racchiuse tutte qui in questo disco che ci teniamo stretto al cuore e che non vediamo l’ora di condividere con voi.”

Nell’album, che verrà presentato per la prima volta dal vivo il 25 gennaio 2022 al teatro Titano di San Marino, hanno suonato Enrico Evangelisti (voce e pianoforte), Riccardo Gasperoni (basso), Alessandro Zonzini (chitarra), Leonardo Canghiari (batteria), Renato Droghetti (tastiere e Pro Tools programming)

Videoclip: https://youtu.be/HJz7dCRnmSM

Biografia

Alibi è un gruppo musicale formatosi a San Marino nel 2014 e composto da tre membri: Enrico Evangelisti al pianoforte e alla voce, Riccardo Gasperoni al basso e Alessandro Zonzini alla chitarra. L’anima musicale del gruppo è dettata da una duplice guida, un rock ricercato e potente da una parte e il gusto poetico dall’altra. Queste due direttrici, infatti, danno vita a brani il cui testo esprime il rapporto tra la dimensione interiore dell’io e l’esteriorità in cui l’io è gettato, brani, dunque, che esprimono il “sentire la vita” nella sua totalità.

Tanti sono i festival in cui hanno ottenuto riconoscimenti, tra cui ricordiamo in primis “Emergenza Festival” e “Geometrie Sonore”. Il vero ingresso nel mondo della musica, però, avviene nel 2018 grazie alla realizzazione del progetto-album “ALIBI”, portato a termine con la collaborazione di Andrea Trinchi di AT Record e dell’agenzia di booking “Sorry Mom”. Nel 2019 gli Alibi, in fase di autopromozione, si classificano al secondo posto del concorso nazionale “Premio Lucio Dalla”. In seguito a tale riconoscimento il gruppo prende parte al “Festival di Napoli” e a “Vetrina Premio Lucio Dalla” di Sanremo. Nel 2020 arriva in semifinale nazionale al concorso “Sanremo Rock” suonando sul palco del Teatro Ariston, evento cui segue la rassegna musical-culturale “Cantiere poetico”. Dal termine del 2020, infine, la band si dedica alla composizione del nuovo album “Confini del mondo” – in uscita il 22 novembre 2021 – con la collaborazione dell’etichetta discografica “SanLucasound” di Bologna.

