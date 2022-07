Alfiere: Non importa è il nuovo singolo

Non importa è il nuovo singolo psicopop di Alfiere, terzo brano tratto dall’EP Gradi di libertà previsto in uscita a fine 2022. Non importa, pubblicato il 14 luglio 2022, racconta di un cambio radicale di prospettiva all’interno di una relazione che non funziona. Il protagonista subisce infatti i giochi manipolatori del partner e appare incastrato tra vissuti di ansia e insoddisfazione. Eppure con il tempo impara a cogliere i meccanismi che lo hanno vincolato e arriva alla conclusione che rompere quel legame è il passo necessario per tornare a dare valore e amore alla propria persona.

“E da me io me lo aspetto, voglio stare bene adesso / Non sei l’unica ragione, non è mica Via col vento”, canta Alfiere all’interno del brano, raccontando questo comune passaggio dell’età adulta mentre sottolinea l’importanza di quel pizzico di sano egoismo e di realismo che ci consentono di sopravvivere, anzi di vivere meglio con noi stessi e di conseguenza nel rapporto con gli altri.

Più in generale, Non importa è un invito alla leggerezza e all’accettazione. “Ho visto quanto può costare non saper lasciare andare…” risuona come monito ad allenare la capacità di lasciar correre senza cedere alle lusinghe del controllo. Non importa significa dunque imparare ad accogliere che qualcosa non andrà secondo i piani, a rimodellare le aspettative e ad assorbire il fallimento come boccone amaro, ma anche utile per la propria evoluzione personale.

Il sound R&B, il ritmo estivo e frizzante, i cori – come mille voci nella testa – spronano ad andare avanti, a sciogliersi, a lasciarsi portare via dalla brezza leggera dell’estate, in cerca di nuove forme di sé stessi. Il messaggio è rafforzato dai colori accesi e dagli scenari floreali del videoclip, che ci accompagnano in un viaggio di liberazione da cattive abitudini e costrizioni che spesso ci imponiamo da soli. Con lievità e molta ironia, Non importa esorta a non prendersi troppo sul serio e aprirsi a nuove direzioni.

Alfiere, nome d’arte di Alessandro Pieri, è un cantautore originario di Finale Ligure. Vive a cavallo tra Pavia e la provincia Savona, lavorando come psicologo e formatore specializzato in apprendimento e difficoltà scolastiche. La sua famiglia d’origine è già catturata dalla musica: madre mezzosoprano con diversi anni di pianoforte alle spalle, padre e nonno baritoni con esperienze di canto corale. Da sempre amante del canto, all’età di undici anni inizia a scrivere i propri pezzi. La svolta arriva a fine 2019, quando sente l’urgenza di dare spazio pubblico al proprio lato creativo. Inizia così un percorso di studi presso la Scuola di Alta Formazione Vocale “Milano in Voce”, lavorando con maestri come Laura Raimondi, Alex Filippi, Andrea Rodini, Raffaella Misiti e Ludovico Clemente, che si proporrà poi come produttore per il primo EP di Alfiere, Gradi di Libertà. Il suo singolo d’esordio – Il solito horror – è uscito il 29 ottobre 2021, seguito da Sicuro come l’oro il 15 febbraio 2022. Il 14 luglio pubblica il terzo estratto dall’EP Gradi di libertà, ovvero Non importa.