ALEXANDER HAWKINS MIRROR CANON

Break A Vase

Intakt Records

2022



Ricco di citazioni, suggestioni e dediche (Derek Walcott, J. S. Bach, Robert Creeley, Eduardo Galeano, Emily Dickinson e Antonio Gramsci),è l’album con cuisi propone alla testa di una formazione che nella memoria dei suoi estimatori suona inedita solo nella ragione sociale. Difatti il contrabbassistae il batteristasono già noti elementi del trio del pianista e compositore oxoniense. Parimenti familiari accanto al leader sono il chitarristae l’acclamato clarinettista e sassofonista, insieme nell’ensemble titolare di(Babel, 2014), mentre il percussionista di origine nigerianaha condiviso con Hawkins l’esperienza nella Step Ahead Band di Mulatu Astatke, artefice nel 2013 del memorabile

Con tali forze al proprio fianco, Hawkins allestisce un repertorio di dieci brani originali che fannno di “Break A Vase” un disco di ampia gittata stilistica e tecnica, sicuramente tra i più godibili ascoltati in questo primo scorcio dell’anno. L’iniziale e brevissima The Perfect Sound Would Like To Be Unique pare quasi un manifesto della direttrice seguita con pertinacia da questo raffinato e preparato musicista. È il primo di tre episodi che lo vedono da solo al pianoforte. Gli altri due, la magnifica title track e la puntillistica Even The Birds Stop To Listen (quest’ultima condivisa in chiave quasi atonale con le percussioni metallofone di Olátúndé Baker) si trovano rispettivamente nella parte centrale e alla fine del disco.

Il sestetto al completo manovra con impressionante precisione sulle vigorose trame melodiche in contrappunto di Stamped Down, Or Shovelled, riproponendosi con altrettanta classe e perfezione in Generous Souls e Stride Rhyme Souls (il momento di più alta frenesia poliritmica e improvvisativa della raccolta, segnato nella parte finale da un ricercato dialogo tra chitarra, batteria e percussioni). Altrove le voci intorno al piano si restringono. Sun Rugged Billions (divisa tra radicalità e ancestralità) vede all’opera il flauto di Hutchings insieme al leader accompagnato da Charles e Davis. Stessa compagine anche per la braxtoniana Domingada Open Air e l’elegante Faint Making Stones, ma con Hutchings che passa rispettivamente dal soprano al tenore, mentre nell’ascensionale trasfigurazione tropicalista di Chaplin In Slow Motion il trio eleva la serica qualità propulsiva della composizione grazie alle campiture ritmiche di Olátúndé Baker.

In conclusione “Break A Vase” offre, con voci e opzioni strumentali diverse, buona parte del vasto catalogo estetico di riferimento di Alexander Hawkins, interprete in continua evoluzione sulla scorta di un pianismo sempre creativo ma altrettanto rigoroso e attento ai dettagli.

Voto: 8/10

Genere: Avant Jazz / Creative Music

Musicisti:

Alexander Hawkins – grand piano, upright piano, sampler

Shabaka Hutchings – flute, soprano sax, tenor sax

Otto Fischer- electric guitar

Neil Charles – acoustic bass guitar, double bass

Stephen Davis – drums

Richard Olátúndé Baker – adamo (talking drum), percussion

Tracklist:

01. The Perfect Sound Would Like To Be Unique

02. Stamped Down, Or Shovelled

03. Sun Rugged Billions

04. Generous Souls

05. Faint Making Stones

06. Break A Vase

07. Chaplin In Slow Motion

08. Domingada Open Air

09. Stride Rhyme Gospel

10. Even the Birds Stop To Listen

Links:

Alexander Hawkins

Intakt Records