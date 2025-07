ALEX FERNET pubblica il singolo HEY LADY

Alex Fernet pubblica “Hey Lady”, terzo e ultimo singolo estratto da Modern Night, il nuovo album di in uscita a settembre 2025.

Le sonorità intense e nostalgiche tipiche degli anni ’80 si intrecciano con un testo intimo e profondo, in cui l’artista esplora il lato più romantico di sé.

L’intento è quello di trasformare un flirt estivo in qualcosa di più duraturo, capace di sopravvivere all’arrivo dell’autunno.

Rispetto ai precedenti singoli “The Nightdrive” e “Sunlight Vampires”, questo brano si distingue per il suo tono più raccolto e introspettivo.

Infatti il testo è quasi una confessione sussurrata in una lounge deserta, immersa nel fumo. Un romanticismo disilluso, filtrato attraverso il fruscio di una VHS e avvolto da una malinconia synth-pop.

L’impressione è la stessa che potrebbe uscire dallo stereo di un’auto nel 1983, parcheggiata davanti a un bowling abbandonato.

“Hey Lady” è stata selezionata da Spotify per le playlist italiane New Music Friday Italia, Rock Italia e, soprattutto, per l’internazionale All New Rock, che conta quasi un milione di follower.

Ascolta il brano Hey Lady

Biografia

Il debutto di Alex Fernet avviene con il singolo “1 2 3 Stella”, dopodiché pubblica il suo primo album Luicidanotte (2023).

L’album riceve da subito consensi da parte di stampa, artisti e addetti ai lavori, portando l’artista a esibirsi in alcuni dei più importanti festival italiani.

All’inizio del 2024, viene segnalato da Rolling Stone Italia tra i nuovi nomi da tenere d’occhio.

Nel febbraio 2025, pubblica il singolo “Disco / Diavolo Blu”, in collaborazione con North of Loreto (side project di Bassi Maestro).

Il suo secondo LP Modern Night è atteso per settembre 2025 per Bronson Recordings / La Zona d’Ombra.