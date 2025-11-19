Alessio Santacroce feat. Cayenna, torna con “Cowboy di Plastica”, il nuovo singolo

Disponibile dal 14 Novembre nei principali digital stores, “Cowboy di plastica”, il nuovo singolo di Alessio Santacroce con il feat. dei Cayenna via Ghost Record /Believe Digital.

Con “Cowboy di plastica”, Santacroce conferma la sua attitudine più tagliente e impegnata. Ancora una volta sceglie di non addolcire la realtà, ma di raccontarla così com’è: nuda, dura, senza filtri.

Il brano nasce dall’urgenza di registrare un pensiero che non poteva più restare taciuto. Il testo è crudo e diretto, e se alcune parole possono sembrare forti, è perché la verità spesso lo è. Attraverso versi che colpiscono come pugni, Santacroce dipinge una fotografia lucida e spietata del presente, un ritratto collettivo dove il potere, l’ipocrisia e la superficialità vengono messi a nudo senza pietà, accompagnato dal sound incisivo e vibrante dei Cayenna.

“Cowboy di plastica” non è solo una canzone: è un atto di denuncia, un urlo consapevole, la voglia di scuotere chi ascolta. Il brano, pubblicato su tutte le piattaforme digitali per Ghost Record Label, ribadisce l’impegno di Santacroce nel portare una voce autentica, scomoda e profondamente radicata nel panorama musicale underground contemporaneo. Registrazione e mixaggio Jimmy Burrow, fotografia di copertina Margherita Bandini.