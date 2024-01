ALESSANDRO PROIETTI “Pensiero orizzontale” in radio e su tutte le piattaforme dal 26 gennaio

Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 26 gennaio “Pensiero Orizzontale” (La Grande Onda/Altafonte) il nuovo singolo del musicista e attore romano Alessandro Proietti.

Scritto e prodotto da Alessandro Proietti “Pensiero Orizzontale” è il primo estratto dell’album che vedrà la luce nella seconda metà del 2024.

Come racconta Alessandro: “Troppo spesso viviamo le giornate in maniera frenetica, non abbiamo il tempo di elaborare quello che succede intorno a noi. Per questo appena ci fermiamo un secondo ciò che abbiamo ignorato si presenta in maniera invadente, ci costringe a fare i conti con la realtà circostante e il nostro modo di percepirla. Da qui nasce Pensiero orizzontale”.

Alessandro Proietti da sempre affianca al suo percorso musicale anche la carriera di attore. Il suo punto di forza è quello di aver reso propri i linguaggi del cinema e della musica, passando dal set allo studio di registrazione e identificando nel rap, ma anche nell’ r’n’b e nell’indie pop, i generi più adatti alla sua urgenza comunicativa. Dopo la recente esperienza in Suburra – La serie prodotta da Netflix, nella quale Proietti veste – sin dalla sua prima apparizione nelle precedenti edizioni – i panni del personaggio di Alex, l’artista è attualmente impegnato nell’attività sul set di prossime produzioni cinematografiche.

Biografia

Alessandro Proietti è un cantautore, produttore e attore romano.

Sul lato cinematografico è sotto contratto con una nota agenzia insieme a colleghi come Marcello Fonte, Alessandro Borghi, Mirko Trovato e molti altri. Nei panni del personaggio di Alex recita in tutte le puntate della serie Netflix Suburra – la serie. Ha da sempre portato avanti parallelamente la sua attività musicale arrivando a firmare un contratto con l’etichetta La Grande Onda di Tommaso “Piotta” Zanello.

A partire dal 2020, quando ha pubblicato il suo primo singolo “sulla mia finestra”, Proietti ha continuato il suo percorso fino alla pubblicazione dell’album “Persiane del ’40” che prosegue proprio il discorso iniziato con il primo singolo.

In dieci tracce che sperimentano una rosa di sonorità variegate, tra rime strette ed episodi più melodici, l’artista alterna racconti di vita e angoli della propria personalità, messi a nudo di getto. Dal suo quartiere di origine, Garbatella, in cui è cresciuto e al quale è fortemente affezionato, si sviluppano le storie di Alessandro tra l’amore per la propria famiglia e la dolorosa perdita del padre, al quale dedica il brano Bussola.

Con il brano “Ei ma”, autoprodotto e vince il Festival New York Canta e la possibilità di presentare il singolo in America ad Ottobre 2022.

Nel gennaio 2024 pubblica il nuovo singolo “Pensiero Orizzontale” che anticipa l’uscita del prossimo album.

Prodotto da La Grande Onda con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.