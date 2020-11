ALESSANDRO BERTOZZI

Trait d’Union

Level 49

2020



“Trait d’Union” è l’ultimo lavoro del sassofonista e compositore, pubblicato dall’etichetta Level 49 e disponibile sulle piattaforme digitali, oltre che come cd fisico, dal maggio 2020.

Lo affiancano ed accompagnano in questa esperienza la voce di Pap Yeri Samb, le tastiere di Andrea Pollione, il basso di Alex Carrieri, la batteria di Maxx Furlan e le percussioni di Ernesto De Silva.

Otto brani originali, scritti dallo stesso Bertozzi, che ci fanno assaporare la sua grande passione ed il profondo legame che nutre per il continente africano, del quale ci fa conoscere canti, suoni ed atmosfere.

L’idea che ha mosso la realizzazione di questo percorso musicale è quella di una musica capace di unire popoli diversi, andando al di là delle parole.

Il far confluire suoni provenienti da realtà musicali diversissime tra di loro si realizza perfettamente: sonorità tribali, infatti, incontrano funk, blues e jazz.

Giula inizia con alcuni vocalizzi ancestrali ad introduzione di un canto che invita all’unità ed alla compattezza nel percorso della vita ed è anche il singolo scelto per anticipare l’uscita dell’album.

I ritmi di tipo popolare ed etnico la fanno da padroni in Samaway ed accompagnano le voci, perfettamente permeate con i suoni ed in linea con la musica.

Le percussioni, delicate, ma avvolgenti allo stesso tempo, aprono Kalmte, dando spazio alle note del sax, che alterna momenti più pacati ed altri più urgenti, con un suono a tratti struggente.

Suuf è un canto popolare africano che si intreccia in modo vincente con la trama musicale del sax e degli altri strumenti, che fa apprezzare la bravura dei musicisti nel rendere in pratica l’idea che Bertozzi intendeva sviluppare con questo lavoro.

Reguit Pad è contraddistinta da una linea di basso, batteria e percussioni molto ben definita sulla quale il sax imbastisce il suo contributo.

Nuovi gorgheggi introducono Tuuba, un originale funk colorato da una forte matrice etnica; accade una cosa simile anche in Jambar che, mentre affonda fortemente le sue radici nella tradizione africana, offre spaccati di sonorità jazz.

Si chiude con Melodies Beweging, pacata con brio, un sereno commiato musicale che trasmetta a chi ascolta non solo una sintesi tra creatività artistica, natura e cultura di un popolo, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare culture e popoli in nome della musica, che ne diventa, in tal modo, un tramite.

Interessante esperienza, che merita attenzione e riscontro.

Musicisti:

Alessandro Bertozzi, sax e composizione

Pap Yeri Samb, voce

Andrea Pollione, tastiere

Alex Carrieri, basso

Maxx Furlan, batteria

Ernesto De Silva, percussioni

Tracklist:

01. Giula

02. Samaway

03. Kalmite

04. Suuf

05. Reguit Pad

06. Tuuba

07. Jambar

08. Melodies Beweging

Link:

Level 49

Alessandro Bertozzi