ALELOI – NUOVO SINGOLO ‘LUNA STORTA’

AleLoi (Alessandro Loi) presenta “Luna Storta” feat. Fabrizio Bosso

Da venerdì 21 febbraio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Luna Storta (feat. Fabrizio Bosso), il nuovo singolo del bassista e compositore torinese AleLoi. Questo brano anticipa l’uscita del suo prossimo, sorprendente album strumentale.

Arricchito dal suono inconfondibile della tromba di Fabrizio Bosso, Luna Storta racconta quel classico periodo in cui tutto sembra andare storto. Malumori, tentativi di nasconderli e la voglia di ritrovare il buonumore finiscono per alimentare ancora di più il nervosismo. Il risultato? Una luna decisamente storta, tra blues e funk, dissonante ma accessibile, mai sopra le righe.

Alessandro Loi descrive così il brano Luna Storta:

«La luna storta è reale, proprio come la gioia, l’amore, la rabbia e la tristezza, ma è un’emozione meno raccontata in musica. Scrivere un brano che la rappresenti mi sembrava curioso e divertente. E chissà, magari potrà persino disinnescarla, perché l’autoironia è fondamentale. Se così non fosse… almeno ho dato voce a quella sensazione in cui si vorrebbe mandare a quel paese tutto il mondo. E più cerchi di trattenerla, più la luna storta cresce!»