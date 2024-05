Alek pubblica “Buio”, il suo primo EP

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Buio”, il primo EP di Alek pubblicato da Gorilla Records con distribuzione Believe. L’EP prende il titolo dall’ultimo singolo della giovane cantautrice, uscito lo scorso aprile.

Proprio il concept del singolo viene sviluppato in questo EP composto da 6 brani: la cantautrice, non ancora ventenne, è partita, infatti, dalla paura generazionale del futuro e di un’incertezza cronica che, soprattutto di questi tempi, coinvolge le persone di ogni età.

Alek racconta questa condizione ed elegge la musica a faro per sconfiggere il buio e, non a caso, in un altro dei brani, “Solitudine”, si concentra sulla ricerca di una via d’uscita da uno stato d’animo di isolamento.

Visto che i testi delle sue canzoni indagano spesso la sfera dei sentimenti, Alek si è concentrata anche su questo ambito intimo, che può generare altrettante insicurezze.

Se in un altro singolo edito, “Fantasmi”, racconta, infatti, gli strascichi di una relazione sentimentale arrivata al suo capolinea, in uno dei nuovi brani, “La metà”, la giovane cantautrice racconta come desideri in parte rivivere un amore intenso nonostante questo le abbia lasciato profonde cicatrici: uno spaesamento che la lascia in bilico tra i momenti felici della relazione e il vuoto interiore creato dalla sua fine.

Il risultato è una malinconia pop carica di delicatezza che contraddistingue anche le altre due canzoni presenti nell’EP, “La fine” e “La mia città”.

TRACKLIST

01 Buio

02 La mia città

03 Solitudine

04 La metà

05 Fantasmi

06 La fine

CHI È ALEK

Alek è una cantautrice vicentina classe 2005. La musica è sempre stata una sua passione e, dall’età di 14 anni, quando le è stata regalata la prima chitarra, ha iniziato a comporre e scrivere, scoprendo così un mezzo ideale per esprimersi che funziona anche da valvola di sfogo.

L’inizio del 2022 ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della discografia: il singolo “X4”, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, ha ottenuto ottimi riscontri di streaming e su TikTok.

Nel corso dell’anno, poi, ha pubblicato altri tre brani: “Bambola Voodoo”, “Matita” e “Stupido Cielo” in collaborazione con Caleydo. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Toglimi (strati d’odio)”, “Zattera”, “Grande”, ha collaborato con Nashley in “Il meglio di me” e con il brano “Solitudine” è arrivata tra i finalisti di Area Sanremo 2023.

Ha iniziato il 2024 pubblicando “Fantasmi”, singolo che, pochi mesi dopo, confluirà nel suo primo EP, “Buio”.