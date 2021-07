ALE ANGUISSOLA: è on line il video di “CHANEL”, diretto da ALEX BELLI

Da oggi, lunedì 5 luglio, è on line su YouTube “Chanel”, il nuovo video del cantautore e polistrumentista lombardo Ale Anguissola, diretto da Alex Belli.

Il brano, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, è prodotto e arrangiato da Danilo Ballo (già tastierista e arrangiatore dei Pooh) e vede la partecipazione del chitarrista Jubileu Filho, con cui il cantautore vanta diverse collaborazioni.

“Chanel” è una canzone dal mood spensierato, che celebra l’estate e il desiderio di evasione attraverso una combinazione trascinante di pop, elettronica e sonorità caraibiche.

Un’ammaliante musa dà il nome al brano e ne incarna l’essenza:

«”Chanel” è una canzone ispirata a una donna bellissima e inafferrabile, – spiega Ale Anguissola – una donna libera e disinvolta che guarda il mondo con curiosità e con la voglia costante di esplorare e di accumulare nuove esperienze».

Il videoclip di “Chanel” è stato realizzato sulle spiagge bianche di Rosignano (LI), note anche come “I Caraibi d’Italia” per i colori suggestivi della sabbia e del mare antistante, che rievocano i celebri lidi d’oltreoceano.

Ale Anguissola, all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè, nasce a Cremona nel 1965 e in giovanissima età si trasferisce a Monza, dove vive tuttora.

Dopo gli studi classici si laurea in economia in Italia e successivamente consegue una laurea in marketing negli Stati Uniti. Coltiva da sempre una passione profonda per la musica e suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Nel 2004 pubblica il primo album “Morena de Bahia” e nel 2016 esce l’EP Morena (feat. get far Fargetta), seguito dal singolo Mulata (feat. Ana Flora).

Tra il 2020 e l’inizio del 2021, Ale si dedica intensamente alla scrittura e pubblica i singoli Penso che ti penso (feat. Ana Flora), Il 9 e il 6 (feat. Ana Flora), Ora si corre, Tanta roba, Che sarà, In punta di piedi e Imperfetti.

Viaggiatore assiduo, per lavoro e per passione, Ale Anguissola è un artista poliedrico alla ricerca costante di nuovi orizzonti da scoprire. In lui convivono il cantautorato italiano e le influenze stilistiche attinte nei suoi viaggi intorno al mondo, con un occhio di riguardo per la tradizione musicale brasiliana. Il suo motto è “Non smettere mai di imparare”, nella vita come nella musica; continua infatti a studiare e a perfezionarsi per affinare le sue capacità artistiche e per ampliare le sue collaborazioni.

https://www.facebook.com/AleAnguissola

https://www.instagram.com/aleanguissola/

http://www.aleanguissola.com/

CREDITI

“CHANEL”

Autori: Ale Anguissola e Stefano Viali

Ale Anguissola: Voce e cori.

Jubileu Filho: Chitarre

Danilo Ballo: Tastiere, Programmazioni, Arrangiamento e Mix.

Prodotto da Danilo Ballo

Masterizzato da Pietro Caramelli di Energy Mastering Milano

CREDITI VIDEO

Regia: Alex Belli

Aiuto regia: Mirco Gancitano

attrice: Maria Lo Calio

Foto backstage: Alex Belli