ALDO DI CATERINO

Amorè

ABEAT Records

2023



Un toccante autoritratto dipinto su pentagramma attraverso cui esprimere tutta la propria sensibilità artistica, la genuinità interpretativa e la generosità comunicativa, elementi impreziositi da un palpabile trasporto emotivo che ristora mente e anima.è la nuova creazione discografica di, fulgido talento del flauto jazz, insieme allo Special Guest, poliedrico chitarrista che fa del pathos e della raffinatezza melodica e armonica i suoi tratti distintivi. Valore aggiunto di questo disco, la presenza di quattro eccellenti musicisti:(fisarmonica in Chorinho pra Ele e Acredine),(contrabbasso in Salgado),(voce in Alfonsina y el Mar) e(violoncello in Alfonsina y el Mar). Nel CD figurano nove brani, di cui Amorè, Acredine e Lo Scacciapensieri sono composizioni originali frutto dell’illuminata vena del flautista, mentre Gli Amori Sospesi (Nando Di Modugno), Salgado (Nando Di Modugno), Always by your Side (Ralph Towner), Chorinho pra Ele (Hermeto Pascoal), Alfonsina y el Mar (Ariel Ramirez) e Always and Forever (Pat Metheny) completano la tracklist. Il mood di Amorè, composizione eponima, è etereo. L’eloquio di Aldo Di Caterino brilla per grazia e spirito soulful, per ricchezza narrativa e descrittiva.

Di Modugno dà vita a un discorso improvvisativo carezzevole, che profuma di autenticità interiore. Acredine si apre con il suono evocativo di Vince Abbracciante, egregio nella cura della dinamica. Qui il flautista costruisce un solo ardente, supportato da una lodevole padronanza nel fraseggio. Il fisarmonicista, sulla falsa riga di Di Caterino, sviscera un’elocuzione fremente, carica di verve. Gli intarsi armonici del chitarrista in Salgado, brano dal profondo senso estetico, sono di pregevole fattura. Giorgio Vendola architetta un’improvvisazione intrisa di nerbo ed energia. Animati da un sacro fuoco mediterraneo, amorevolmente supportati da Paola Arnesano, Luciano Tarantino, Vince Abbracciante e Giorgio Vendola, Aldo Di Caterino e Nando Di Modugno partoriscono un album che inneggia alla verità, nella sua essenza più pura, donandosi alla musica e per la musica con un fervore interiore pregno di magia. Due generazioni a confronto: Aldo Di Caterino – musicista dal radioso futuro – e Nando Di Modugno – guida sicura e saggia.

Genere: Contemporary Jazz / Latin Jazz

Musicisti:

Aldo Di Caterino, flute

Special Guest Nando Di Modugno, guitar

Featuring:

Vince Abbracciante, accordion in Chorinho pra Ele, Acredine

Giorgio Vendola, double bass in Salgado

Paola Arnesano, voice in Alfonsina y el Mar

Luciano Tarantino, cello in Alfonsina y el Mar

Tracklist:

01. Always by your Side

02. Chorinho pra Ele

03. Amorè

04. Acredine

05. Gli Amori Sospesi

06. Lo Scacciapensieri

07. Salgado

08. Alfonsina y el Ma

09. Always and Forever