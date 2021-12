Aldebaran Records, arriva la ristampa in vinile del primo EP dei Truceboys

“Truceboys” è il titolo del primissimo EP dell’omonima formazione cult capitolina fondata da Gel, Metal Carter e Cole, prima ancora dell’ingresso di Noyz Narcos che comparirà nel primo album dei Truceboys “Sangue” del 2003.

Pubblicato su cd per la prima volta nel 2001 e non presente negli store digitali torna in vinile con preorder da venerdì 10 dicembre pubblicato da Aldebaran Records.

Sei tracce e una ghost track, che pioneristicamente gettarono le basi di quello che diventerà il celebre filone Hip-Hop dark e aggressivo del TruceKlan, che inizia a prendere forma proprio con la pubblicazione di “Sangue”.

Con le produzioni di Fuji, Gufo AKA Supremo 73 e Wiskbeatz, il disco vede la presenza di numerosi ospiti come DJ Fester, Fetz Darko, Beat Meyo, Losco Affare (Gufo AKA Supremo 73 e Benetti DC), Cina AKA Amir Issaa, Sparo AKA Il Turco e Noyz Narcos.

Per questa edizione con artwork restaurato e audio rimasterizzato da Deva, sono previste 500 copie LP 180 gr. Le prime 250 in vinile black con effetto marble rosso e le restanti in vinile clear red con effetto marble black esclusivamente in bundle con l’EP in versione CD ed una copia di “Sangue” in vinile nero.