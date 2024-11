“Alcesti” di Daniela Mastrandrea e Bartolomeo Smaldone, opera per soprano, tenore, attore e orchestra

Alcesti, opera per soprano, tenore, attore e orchestra, di Daniela Mastrandrea è disponibile dal 22 novembre 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

L’opera che, nella sua stesura originale, non prevedeva l’orchestra bensì il solo pianoforte, è stata successivamente trascritta per un organico orchestrale di soli legni e archi, con l’interazione dell’arpa.

La scelta timbrica è dettata dalla volontà di alleggerire un tema struggente come quello di Alcesti, eroina del mito greco, resa immortale da Euripide.

La storia narra che Alcesti, si offre di morire al posto del marito Admeto: il suo gesto di amore e sacrificio viene premiato dagli dei, ed ella torna a vivere con lo sposo amatissimo.

«Quello che ho vissuto nel rappresentare la protagonista Alcesti – racconta Concetta Aquila, soprano – è stata un’esperienza molto bella, in quanto ho dovuto rappresentare l’ennesima donna che per amore rinuncia alla propria vita, all’amore del marito, alla vita dei figli e alla loro crescita, donandosi alla morte. Sono stata onorata di dover rappresentare una di quelle tante donne che nel passato, come oggi, deve subire la conseguenza di una decisione presa da altri. Mi è piaciuto tantissimo interpretare questa donna, e secondo me rappresenta tante donne, non è l’unica donna con un nome, in questo caso Alcesti. L’esperienza che ho avuto con il M° Daniela Mastrandrea è stata meravigliosa, in quanto lei stessa mi ha fatto capire l’intenzione che aveva questa protagonista nell’interpretazione, che doveva essere dolce ma determinata nella propria scelta, piena di paure, incomprensioni, indecisioni ma forte fino alla fine, al punto di parlare con la morte dicendole di aspettare ma, allo stesso tempo, pronta ad affrontare il suo destino».

Guarda il video di Alcesti:

Tra i protagonisti principali, oltre ad Alcesti, troviamo Admeto e La Morte interpretata dall’attrice Mariapia Leone.

L’interazione di quest’ultima non prevede nessun accompagnamento strumentale: l’intento è quello di dare valore alla parola e al silenzio che essa cela, senza interferenza alcuna.

«Stimo moltissimo Daniela – spiega Mariapia Leone – non solo come la talentuosa artista che è, ma anche perché è una persona di straordinaria generosità e gentilezza. Quando mi ha proposto di recitare per lei e la sua musica, sono stata felicissima, entusiasta e onorata di lavorare al suo fianco. Mi ha dato piena libertà d’interpretazione, donandomi una fiducia totale e rara. Creare con lei è stato bello e stimolante».

Ad Alcesti e Admeto, interpretato dal tenore Luigi Cutrone, invece, sono dedicati momenti musicali molto intensi.

«Lavorare con Daniela – dichiara il tenore Luigi Cutrone – è sempre un’emozione incredibile perché la sua passione provoca in me una sorta di esplosione empatica verso la musica e in questo caso verso l’opera Alcesti dove sinceramente ho trovato un connubio perfetto per la mia tipologia vocale».

L’idea di questa nuova composizione arriva nell’ottobre 2023. Bartolomeo Smaldone, noto poeta altamurano, stila il libretto e Daniela Mastrandrea lo mette in musica.

«È entusiasmante lavorare con Daniela Mastrandrea, alla quale mi lega artisticamente un’intesa perfetta – queste le parole del librettista Bartolomeo Smaldone – Attraverso le sue creature musicali riesce a cogliere interamente lo spirito delle mie parole, giungendo, spesso, ben oltre le mie iniziali prefigurazioni. Il che è sorprendente, perché ha dei risvolti che interessano l’analisi della mia parte inconscia. Con Alcesti il nostro sodalizio si è fatto ancora più consapevole, soprattutto per via della sfida assunta: riscrivere in parte uno dei miti più importanti della storia dell’umanità».

Alcesti è stato registrato nel Lab Sonic Studio a Matera dal fonico Francesco Altieri, che da diversi anni segue i lavori di Daniela Mastrandrea.

«Le registrazioni – spiega la compositrice Mastrandrea – sono durate tre giorni, una per interazione vocale. Nell’ordine, Concetta Aquila (soprano), Luigi Cutrone (tenore), Mariapia Leone (attrice). Successivamente ci siamo occupati dell’editing e in seguito del missaggio. Sono stati tre giorni particolarmente intensi, soprattutto dal punto di vista umano, che è un requisito fondamentale per me, non solo in ambito musicale. Questo lavoro è un connubio tra musica e recitazione: la musica esalta lo struggimento di Alcesti e Admeto, alla Morte è affidata l’impassibilità della parola».

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/alcesti

Contatti