Albin Lee Meldau pubblica il suo nuovo album dal titolo “Discomforts”

Artista multi-platino in vetta alle classifiche nei paesi nordicisi sta avvicinando a raggiungere un livello simile nel Regno Unito, con una serie diQuesto mese segna due momenti fondamentali della sua carriera: la pubblicazione di una nuova versione del successo nel suo paese natale, ““, con la straordinaria, e il suoLa malinconica pop-folk “” è un esempio affascinante di come Albin sappia navigare tra il dolore e la tristezza delle emozioni amorose. La canzone ci porta dall’infatuazione, all’amore, fino alla perdita, con le armonie ipnotiche di Lissie che intensificano il potere dei testi di Albin. Dicono che sia meglio aver amato e poi perso la prsona amata, piuttosto che non aver mai amato, ma la storia di “” sembra aver lasciato una ferita che fa fatica a rimarginarsi.“Josefin holds a truly special place in my heart, and I’m thrilled that so many people have connected with it. That’s why it’s particularly exciting to release it in English. I really hope this version resonates with my listeners as much as the original, and having the incredibly talented Lissie featured on the track makes it all the more special.”, ha affermato Albin. E Lissie ha aggiunto: “Albin is a new artist to me who I quickly fell in love with and his song ‘Josephine’. It was an absolute pleasure to add my vocals and I hope the listeners enjoy this English reimagining.”.

Albin ha scritto “Josephine” insieme al produttore del brano Peter Kvint, uno dei più importanti cantautori e collaboratori della Svezia. Lissie è una delle migliori artiste nel panorama folk/americana. Il suo album di debutto “Catching A Tiger” è diventato un classico, ottenendo lo status d’oro nel Regno Unito. Il suo album più recente, “Carving Canyons” del 2022, ha consolidato la sua lunga carriera acclamata dalla critica e la sua forza come artista dal vivo, con uno show da headliner al KOKO di Londra. Lissie è anche apparsa in due serie cult, “Twin Peaks” e “Loudermilk”.

L’album “Discomforts” è il frutto di una straordinaria svolta nella vita di Albin: la fama internazionale ottenuta sin dal suo esordio fu interrotta da problemi con l’alcol. Dopo un periodo buio ha deciso di reagire ed è entrato in riabilitazione. Ha ricominciato da zero, è tornato in studio e ha attirato l’attenzione del suo collaboratore chiave per il disco, il vincitore di Grammy e Ivor Novello, Eg White (Adele, Florence + The Machine). L’album di 13 tracce contiene i suoi singoli recenti – tra cui “Forget About Us”, “When You’re Here” e “Hold Your Head Up” con Jack Savoretti – insieme a molto materiale inedito. Alcuni brani sono stati mixati e co-prodotti da un altro vincitore di Grammy, Nick Lobel (Harry Styles, Miley Cyrus).

Dal punto di vista dei testi, Albin si mette a nudo e regala ai suoi ascoltatori racconti del suo vissuto, errori commessi e lezioni apprese. Queste canzoni sono capitoli di ciò che è stata la sua vita fino ad oggi, raccontando dei suoi anni più selvaggi e travagliati e riflettendo su quanto sia fortunato ad essere ancora vivo.

“Discomforts is about love and addiction. All its different styles are just like colours in a palette, different ingredients to help form a complete landscape. I’m just very proud of this record. It’s been one hell of a rollercoaster, making it over four or five years. Not many people get that chance.”.

Recentemente Albin ha suonato nel Regno Unito a Dreamland come ospite di Jack Savoretti, esibendosi insieme in “Hold Your Head Up”. I suoi grandi progetti per il tour di “Discomforts” sono già in corso. Il prossimo mese terrà uno spettacolo ad Amsterdam e tre concerti in Germania, prima del tour di dicembre in Svezia, dove si esibirà davanti a oltre 100.000 fan in sette grandi concerti in arena.