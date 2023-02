AL1MUSIC, il nuovo producer della scena Trap Italiana

AL1MUSIC nasce in Sicilia nel 1995, dopo il diploma sviluppa un forte interesse per la tecnologia e si iscrive alla facoltà di Informatica a Catania. Durante il periodo universitario inizia a frequentare clubs e festival, affascinandosi particolarmente alla musica elettronica. Dopo circa 1 anno decide di abbandonare la facoltà di Informatica per dedicarsi totalmente alla musica.

Per oltre 5 anni si dedica alla ricerca di musica elettronica ed inizia ad avvicinarsi al Djing, sperimentando ed aggiungendo campionatori, drum machines, sequencers ed effetti al suo setup, spostandosi verso le performance live ed esibendosi anche in dei festival in Sicilia.

Successivamente, attirato da questo mondo inizia ad approcciarsi alla produzione musicale da autodidatta e decide di trasferirsi a Milano per conseguire il percorso di studi in Audio Engineering presso il Sae Institute.

Concluso il percorso di studi decide di stabilirsi a Milano e costruire il suo studio, tramite il quale inizia a conoscere e collaborare con diversi artisti e produttori provenienti dal capoluogo e città limitrofe, tra i quali alcuni già presenti fermamente nella scena musicale Italiana, concentrandosi maggiormente sulla Produzione, Recording e Mix di generi Rap e Trap.

A metà del 2022 inizia a dedicarsi maggiormente alla produzione e compone un suo primo album strumentale, seguito dai singoli “Padova”, “Superstar” e successivamente “Nato per questo” con Mr. Rizzus, distribuito da Altafonte Italia, brano che viene sin da subito attenzionato dal pubblico, riuscendo ad entrare nella Playlist Editoriale di Spotify “Novità Rap Italiano”.

ASCOLTA NATO PER QUESTO

https://songwhip.com/mrrizzus/nato-per-questo

CONTATTI

Sito ufficiale: https://al1music.it/

Instagram: https://www.instagram.com/al1music/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYCF6kXo0L20mhI3adxI6og

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3BKLgesRWunHheGIado6ax

Facebook: https://www.facebook.com/al1musicofficial