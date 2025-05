Al Parco della Musica di Milano i live di Massive, The Who, Smashing e Nine Inch Nails

Milano dà il benvenuto al Parco della Musica: la nuova estate tra natura e grandi live

L’estate milanese si arricchisce di un nuovo protagonista: il Parco della Musica di Milano (PMM). Questo ambizioso progetto, ideato da Unipol Arena, nasce con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza musicale dal vivo, unendo spettacoli di alto livello, innovazione e sostenibilità.

Immerso in 70.000 metri quadrati di verde, in una posizione strategica della città, il PMM ospita due iconici palchi pensati per accogliere grandi nomi della scena musicale internazionale.

Lontano dai circuiti più tradizionali, il Parco della Musica si propone come un nuovo punto di riferimento per l’estate milanese, dedicato a chi cerca un ascolto immersivo e di qualità, all’insegna del relax, della cultura e dell’ambiente.

Alcuni degli eventi in programma

10 giugno 2025 – Massive Attack

Considerati gli inventori del trip hop, i Massive Attack fondono ritmi hip hop, dub, ambient, reggae, soul, dancehall e breakbeat, dando vita a un sound cinematografico e sensuale. La rivista AllMusic li definisce tra i massimi esponenti dell’alternative dance ed elettronica. Un live potente e ipnotico, pronto a trasformare il PMM in un’esperienza sonora senza confini.

24 giugno 2025 – Nine Inch Nails | Peel It Back Tour

Pionieri dell’industrial rock, i Nine Inch Nails portano sul palco un mix esplosivo di heavy metal, elettronica e sperimentazione sonora. Influenzati da Ministry, Depeche Mode e David Bowie, dagli anni 2010 hanno esplorato nuove frontiere con composizioni strumentali e ambientali. Il loro show al PMM sarà un viaggio oscuro e viscerale nell’avanguardia musicale.

22 luglio 2025 – The Who

Una delle band più leggendarie della storia del rock. Con oltre 100 milioni di dischi venduti, The Who sono stati tra gli artefici dell’evoluzione del rock britannico, influenzando artisti come Led Zeppelin, Queen e The Clash. Dal mod revival degli inizi all’impatto sul Britpop anni ’90, la loro musica ha attraversato generazioni. Il loro live promette un incontro epico tra passato e presente.

30 luglio 2025 – The Smashing Pumpkins

Dagli anni ’90 a oggi, The Smashing Pumpkins hanno ridefinito l’alternative rock con un suono denso e stratificato che mescola gothic, grunge, psichedelia, shoegaze, dream pop ed elettronica. Guidati dal carismatico Billy Corgan, la band porterà a Milano uno spettacolo energico, potente ed emozionante, ripercorrendo decenni di innovazione musicale.

Il Parco della Musica di Milano è pronto ad accendere l’estate con eventi imperdibili, tra natura, musica e contemporaneità.

Il programma completo degli eventi e biglietti disponibili sul sito ufficiale.