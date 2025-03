Al Mojotic festival di Sestri Levante arrivano i DIIV (18 agosto)

I DIIV si esibiranno live il 18 agosto al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante per il Mojotic Festival, unica data nel Nord-Ovest d’Italia.

Negli ultimi dieci anni, i DIIV si sono affermati come una delle band più affascinanti della scena rock contemporanea, esplorando nuovi territori sonori e affinando il loro stile unico. La loro musica, un perfetto equilibrio tra bellezza e distorsione, sfiora un oblio sonoro lussureggiante, ispirandosi a giganti del dream-pop come My Bloody Valentine, Slowdive e Smashing Pumpkins. In un panorama musicale sempre più saturo, il suono e l’intensità emotiva dei DIIV restano inconfondibili in ogni loro album.

Con l’annuncio del loro concerto, il Mojotic Festival – nato dall’omonima associazione, che quest’anno celebra il suo 20° anniversario – conferma la sua vocazione per la ricerca artistica e l’originalità.

Per cui, il festival mira inoltre ad ampliare il proprio raggio d’azione, partendo dalla storica location di Sestri Levante (sede dell’evento dal 2009) per raggiungere successivamente anche Genova, grazie alla collaborazione con realtà locali come Aluha, organizzatrice del Balena Festival, e alla rassegna “EstateSpettacolo” promossa dal Porto Antico.

Infatti è prevista anche l’esibizione anche dei PiL (Public Image Ltd.) per il prossimo 21 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, anch’essa unica data italiana.

Video del brano della band DIIV “Doused”

Biografia

La band nasce come progetto solista di Zachary Cole Smith. Dopo la pubblicazione di tre singoli, nel giugno 2012 esce il loro album di debutto.

Dopo un lungo periodo di difficoltà, durante il quale il frontman viene arrestato per abuso di stupefacenti e successivamente entra in riabilitazione riuscendo a disintossicarsi, la band torna sulla scena. Nel febbraio 2016 pubblica il secondo album in studio, Is the Is Are , seguito nell’ottobre 2019 dal terzo lavoro, Deceiver , accompagnato da un tour che li porta anche nel Regno Unito.

Formazione attuale:

Zachary Cole Smith – voce principale, chitarra; Andrew Bailey – chitarra; Colin Caulfield – basso, voce secondaria, pianole elettroniche, chitarra; Ben Newman – batteria