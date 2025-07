Al Di Meola in concerto sul Vesuvio il 26 luglio: evento esclusivo per la XXX edizione di Pomigliano Jazz in Campania

Il leggendario chitarrista statunitense Al Di Meola torna in Italia per un evento imperdibile: sabato 26 luglio 2025, il celebre artista sarà protagonista del suggestivo concerto al tramonto sul cratere del Vesuvio, nell’ambito della XXX edizione del Pomigliano Jazz in Campania.

Il palco sarà allestito sull’orlo del cratere del vulcano, a quota 1200 metri, per un live acustico in duo con Peo Alfonsi, tra scenari naturali mozzafiato e atmosfere intime. L’evento, promosso dalla Fondazione Pomigliano Jazz e sostenuto da Regione Campania, Scabec, Ministero della Cultura e Ente Parco Nazionale del Vesuvio, è tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

Concerto esclusivo sul Gran Cono del Vesuvio

Il concerto sul Vesuvio di Al Di Meola rappresenta un’esperienza unica: il pubblico, dopo aver raggiunto a piedi il cratere accompagnato da guide vulcanologiche, assisterà allo spettacolo seduto a terra, immerso nella natura, fino al tramonto.

In scaletta, brani storici, nuovi arrangiamenti, influenze latin e mediterranee e omaggi alla tradizione partenopea. Un set che unisce jazz, fusion, world music e virtuosismo chitarristico, nel solco della grande carriera di Di Meola, noto per collaborazioni con Chick Corea, Paco de Lucía, Stanley Clarke e altri grandi nomi della musica mondiale.

Info biglietti e accesso

I biglietti per Al Di Meola sul Vesuvio sono disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket, con riduzioni speciali per under 25. L’appuntamento per l’accesso al cratere è fissato alle ore 16:30 presso il piazzale a quota 1.000 metri di Ercolano. Per ulteriori informazioni: www.azzurroservice.net – tel. 081 5934001.

Pomigliano Jazz 2025: un programma d’eccellenza

Il live di Al Di Meola si aggiunge a un ricco programma che include:

Gonzalo Rubalcaba “For Pino” (10 luglio, Anfiteatro romano di Avella)

Joe Lovano & Marcin Wasilewski Trio (19 luglio, Basiliche Paleocristiane di Cimitile)

Nubya Garcia (20 luglio, Basiliche di Cimitile)

Tutti gli aggiornamenti sul festival sono disponibili su www.pomiglianojazz.com.

