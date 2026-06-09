Al Di Meola Acoustic Trio a Pisa Jazz Rebirth (29 luglio)

Il calendario di Pisa Jazz Rebirth si arricchisce di un ospite straordinario: Al Di Meola. Il celebre chitarrista sarà protagonista sul palco del Giardino Scotto di Pisa mercoledì 29 luglio, accompagnato dal suo Acoustic Trio.

Considerato uno dei più grandi chitarristi nella storia del jazz e della fusion, Al Di Meola ha rivoluzionato il linguaggio della chitarra grazie a una tecnica eccezionale e a una visione musicale aperta a influenze provenienti da tutto il mondo.

La sua affermazione sulla scena internazionale risale agli anni Settanta, quando entrò a far parte dei Return to Forever di Chick Corea, con cui ha scritto alcune delle pagine più significative della fusion. Da allora ha sviluppato una brillante carriera solista, pubblicando oltre trenta album e costruendo un universo sonoro in cui virtuosismo, ricerca timbrica e sensibilità compositiva convivono in perfetto equilibrio.

Tra i pionieri dell’incontro tra jazz e musiche del mondo, Di Meola ha saputo integrare nel proprio stile elementi del flamenco, del tango e delle tradizioni musicali brasiliane, africane e mediorientali, dando vita a un linguaggio immediatamente riconoscibile e profondamente personale.

Le sue collaborazioni sono di assoluto prestigio: dallo storico Guitar Trio con Paco de Lucía e John McLaughlin fino a Herbie Hancock, Carlos Santana e Luciano Pavarotti. Esperienze che testimoniano la sua capacità di attraversare generi, culture e contesti musicali senza mai rinunciare alla propria identità.

Ha venduto milioni di dischi e ottenuto diversi riconoscimenti internazionali: Grammy Awards e premi come miglior chitarrista assegnati da Guitar Player Magazine.

Alla domanda su quale fosse il musicista giovane che più lo avesse impressionato, Al Di Meola ha indicato Matteo Mancuso, “chitarrista dalla tecnica straordinaria e dalla maturità musicale incredibile per la sua età.”

Video del live:

Al Di Meola & Matteo Mancuso

Informazioni e prevendita:

I biglietti sono disponibili su Ticketone

Per maggiori informazioni consultare il sito Pisa Jazz