AH, CHE SARRA’! è il nuovo singolo di Diego Moreno ft. Enzo Gragnaniello

CANZONI di BuONGUSTO

Il 6 aprile FRED BONGUSTO (all’anagrafe Alfredo Antonio Carlo Buongusto) avrebbe compiuto 90 anni, il crooner molisano è stato uno dei grandi della Musica Leggera Italiana e Diego Moreno, che per oltre 15 anni ha collaborato a 360° con il Maestro, ha omaggiato la sua memoria, la sua arte, producendo un intero album dal titolo CANZONI di BuONGUSTO.

Per questo progetto dedicato a Fred, Diego ha voluto con sé oltre 10 Artisti con i quali ha duettato e collaborato rendendo CANZONI di BuONGUSTO un progetto collettivo e di grande spessore artistico e umano.

Proprio il 6 aprile 2025, è uscita in distribuzione mondiale, su tutte le piattaforme: AH, CHE SARRA’!, uno dei singoli del progetto.

Questa canzone, “perla rara” nel repertorio di Bongusto, è stata composta per il fil cult “Dona Flor e seus dois maridos” nel 1976 da CHICO BUARQUE DE HOLLANDA, cantautore brasiliano ormai entrato nel mito.

Bongusto la incide nel 1997 con questo curioso titolo “Nun me ne’ ‘mporta niente”, l’album s’intitolava “E io le canto accussi” (Ed. NAR).

La particolarità nella versione di Fred fu un testo ex novo, in lingua napoletana, scritto proprio da lui.. Oggi, a distanza di 90 anni dalla nascita dell’interprete della celeberrima “Una rotonda sul mare”, Diego Moreno ci propone questo capolavoro in veste inedita e partenopea, ora intitolata AH, CHE SARRA’!, sempre rispettando il testo scritto da Bongusto, ma in questa in nuova versione ci saranno anche alcuni versi scritti da SERGIO IODICE, firma eccellente della musica italiana, autore di brani quali “Balliamo”, “Comm’aggia fa’” e “Champagne”.

A duettare con Moreno c’è il “poeta partenopeo della canzone” ENZO GRAGNANIELLO, un Artista indiscutibile con una voce ed uno stile unico.

Moreno e Gragnaniello sono magistralmente accompagnati da Corrado Calignano al basso e dalla ritmica di Gabriele Borrelli alle percussioni, mentre al bandoneón (strumento principe del Tango Argentino) c’è il Maestro GIANNI IORIO.



AH, CHE SARRA’!, prodotta artisticamente da Ivan Russo e dallo stesso Moreno, porta con sé una sonorità originale e profonda, una dichiarazione d’amore verso NAPOLI.

«Con Fred ci si vedeva a Napoli, a Pozzuoli, a Sant’Angelo d’Ischia ma anche a Roma, oppure in qualche uscita dell’autostrada, sempre accompagnati da due chitarre. Lui mi accennava i nuovi brani perché io lavorassi agli arrangiamenti, ed è stato per me un compagno di musica straordinario per anni e anni. L’esser stato suo Amico e collaboratore per tanto tempo, ha rappresentato per me un immenso Onore», racconta Diego.

Così come il grande giornalista, il compianto Fabrizio Zampa, ha scritto in relazione all’intero progetto CANZONI di BuONGUSTO… una bella raccolta di brani che in teoria sono destinati a quel pubblico adulto che ha passato un pezzo di vita con le canzoni di Fred, ma che anche un pubblico giovane può scoprire come se fossero nuove.

Con Moreno, a interpretare questa deliziosa scaletta di canzoni, ci sono Fabio Concato, Peppino Di Capri, Paolo Fresu, Maria Nazionale, Javier Girotto, Valentina Stella, Natalio Mangalavite, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Juan Carlos Albelo, Antonio Onorato e tanti altri.

I titoli vanno da Spaghetti a Detroit a Doce doce, Amore fermati, Che bella idea, Frida, Tre settimane da raccontare, Comm’aggia fa’, Balliamo, Bruttissima bellissima, La mia estate con te, Questo nostro grande amore, Malaga, e sono tutti assai bene eseguiti, arrangiati e condivisi dagli ospiti che hanno mostrato, oltre alla loro bravura, un rispetto e una complicità ammirevoli.

Viva Fred Bongusto! e complimenti a Diego Moreno.”

