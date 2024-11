AGUA Y AGIO in concerto a Milano domenica 17 novembre @ Biko!

Reduce dal live milanese realizzato per la rassegna di JazzMi, il duo formato da Akonkagua, cantante e produttore franco-argentino, e Adagio, pianista jazz italiano nato a Milano, sarà in concerto al Biko di Milano domenica 17 novembre 2024 (co-headliner con Stefano Barigazzi). Con una speciale formazione a sette, la band presentarà dal vivo il disco di debutto “Milalma“, già anticipato dai singoli estivi “A Mi Manera” e “Me lo ha robado“: un mix unico di generi, lingue e influenze che si stratificano, pulsano e si condensano in ritmi afro, e groove funk, e dove il jazz si fonde con la salsa, dance, funk e rumba.

FORMAZIONE LIVE:

Nicolas Cassinelli – voce principale, percussioni

Giovanni Bergamini – tastiere, cori

Sebastian Martini – basso, cori

Mauro Carafa – batteria

Marta Brandolini – seconda voce

Giuseppe Bonifacio – tromba

Matteo Addante – chitarra elettrica, cori

Nicolas Cassinelli & Giovanni Bergamini – composizioni, produzioni, voci, tastiere, mixing

Sebastian Martini – basso elettrico, mixing

Mauro Carafa – batterie

Stefano Della Grotta – chitarra in “A Mi Manera”

Giuseppe Bonifacio – tromba in “Bienvenu”

Giacomo Marzi – contrabbasso in “Un Attimo”

432 studios – mastering

Chiara Militello – cover di “Milalma” da una foto di Maria Bruna Capasso

BIO:

“Agua y Agio” è un duo musicale indipendente; un’esperienza che unisce emozioni e creatività in una fusione esplosiva di stili, linguaggi e mondi musicali. Il loro personale approccio sonoro, che tocca il pop urbano, il latin, il jazz e l’elettronica, rende le loro produzioni uniche e avvolgenti. Akonkagua è un cantante e produttore franco-argentino che scrive e canta in francese, spagnolo e italiano. Adagio è un pianista jazz italiano nato a Milano che viaggia attraverso diversi generi musicali grazie alle sue abilità di arrangiatore. L’obiettivo di Agua y Agio è creare musica per un mondo senza frontiere.

