Agronomist: “Tutti pazzi” celebra le “diversità”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Tutti pazzi”, il primo singolo estratto dall’esordio solista di Agronomist, membro degli Smania Uagliuns. Il brano esce per Orangle Records con distribuzione The Orchard.

“Tutti pazzi” è prodotto dallo stesso Agronomist, ha una matrice hip hop, è influenzato da ritmi post punk e garage rock, e nel testo celebra la bellezza della “diversità”, la non perfezione e la stranezza come valori aggiunti, sia nella vita sia nell’arte.

Così Agronomist spiega la genesi del brano cantato un po’ in italiano e un po’ in dialetto lucano:

“Cos’è la normalità? Chi sta dentro i binari del giusto e del regolare. Cos’è la pazzia? Chi travalica gli stessi binari, sta ai margini, non rientra in categorie prestabilite ed è considerato dalla società quasi un reietto, un disadattato, un emarginato. Persone ‘fluide nei sessi’, con lavori con nomi inventati, non troppo attaccate ai danari, ma molto fissate con i legami, precarie, come gran parte della mia generazione, che si sente sempre fuori posto. Artisti, senza un lavoro fisso, che forse non hanno trovato un posto nel mondo o che non hanno concepito ancora un figlio. Forse senza un conto in banca rigoglioso o non abbastanza followers, o forse bullizzati o dimenticati, perdenti.

Tutto ciò può portare a sentirsi diversi, sbagliati, ‘pazzi’. Questo brano celebra proprio la ricchezza della varietà, tratta anche il tema della salute mentale e, non per ultimo, l’amicizia che unisce nella ‘diversità’, l’inclusività. È un’analisi di ciò che vedo intorno a me e un’autoanalisi di ciò che vedo dentro di me”.

CHI È AGRONOMIST

Agronomist è un polistrumentista, producer, rapper e cantante che non ha mai creduto nei generi e nei dettami. Nato in Lucania, è fondatore della band Smania Uagliuns, gruppo di alternative hip hop che si è distinto negli anni per originalità e innovazione ricevendo molte lodi dalla stampa. Il suo primo singolo da solista è stato “WOW” (2020), prodotto dai Gumma Vybz.

Dopo i freestyle della serie “Hit Mania Enz”, alcuni featuring e varie collaborazioni, a febbraio 2021 ha pubblicato il secondo singolo “Hype Blog”, prodotto dal londinese HLMNSRA. Nel 2023 ha collaborato con un altro producer, Zero Portait, per il brano “Instagram” e all’inizio del 2024 ha pubblicato “BERLIN (Travel Freestyle)”. Il suo vero nome è Vincenzo Lofrano e, oltre a essere un musicista, è un dottore in traduzione letteraria e tecnico-scientifica.