“Age megA”: fuori il nuovo video di MC SOF e Doc Ketamer

Age megA è il nuovo video di MC SOF disponibile su Youtube e su Vevo dal 2 dicembre 2020. Il singolo del rapper partenopeo, al secolo Fabio Caliendo, classe 1979, è estratto dal disco Damn maD pubblicato con la collaborazione del producer DOC KETAMER per la KML Records.

Nel brano Age MegA, MC SOF parla del XXI secolo, ovvero dell’epoca che stiamo vivendo, e lo fa con un testo quanto mai attuale.

Guarda il video: https://youtu.be/8IV_wm6K-SQ

Le strofe sono quasi critiche, evidenziano le cause effetto delle influenze consumistiche, e il ritornello, in tono quasi sarcastico, lascia intendere come l’idea che stia tutto per finire porti a un menefreghismo collettivo che peggiora solo la condizione.

“21º secolo…. Sei veramente l’ultimo o l’ennesimo, pessimo l’oracolo e non biasimo il discepolo. Che mentre pensi al prossimo, il consumismo è al massimo, e io quasi quasi non mi regolo” (McSof)

La parte musicale è stata curata da Doc Ketamer che si ritiene molto orgoglioso di questo pezzo: «Era tempo che volevo fare una traccia crossover, ed è stato un vero challenge per chi come me non viene dalla musica strumentale. Per fortuna mi posso sempre avvalere della collaborazione di veri musicisti, nonché amici con cui condividiamo la passione per la musica».

Le chitarre registrate sono di Artur Hearhadze mentre gli scratch sono di Luca Schifano in arte dj Sky Funker. Il Mix e master di Frank de Jong.

Ad accompagnare le liriche di Mc Sof per Age MegA, il video di Ruben Font e Domenico Iannucci.

Questo è il terzo singolo estratto dall’album Damn maD dei due artisti di origini napoletane MC SOF e DOC KETAMER ma che da tempo si sono trasferiti in Olanda, un album di denuncia sociale il cui titolo è un palindromo e può essere interpretato leggendolo in entrambi i sensi, sottolineando così il dualismo e l’ambivalenza che caratterizzano tutte le cose ed è un po’ la “firma” di MC SOF.

Nell’album sono diverse le collaborazioni con artisti internazionali che vi troviamo. Tutti i brani che ne fanno parte hanno una forte carica energetica caratterizzata dalle influenze rock ‘n roll, basti ascoltare Deep speed, Sword rawS, o Raw waR.

Age megA è disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale e il videoclip su Vevo e Youtube.

