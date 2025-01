Afterhours in Concerto a Napoli il 23 luglio: “Ballate per Piccole Iene” Live per il ventennale

Gli Afterhours tornano a Napoli con un evento esclusivo per celebrare i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici della musica italiana. La storica band guidata da Manuel Agnelli si esibirà il 23 luglio 2025 all’Arena Flegrea (Viale John Fitzgerald Kennedy, 54), nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

Biglietti e Info

I biglietti per l’unica data in Campania saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di venerdì 24 gennaio 2025 sui principali circuiti online:

Etes

MC2 Live

Vivaticket

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 081.5628040 o scrivere a info@etes.it.

Un Evento Straordinario per i Fan degli Afterhours

Dopo due decenni, “Ballate per Piccole Iene” torna protagonista con una speciale ristampa in uscita in primavera 2025 per USM / Universal Music Italia. Per l’occasione, Manuel Agnelli riunisce la formazione originale della band, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Manuel Agnelli racconta:

“Quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per Piccole Iene’, mi sono reso conto che c’era una forte richiesta di riascoltarlo dal vivo. Suonarlo integralmente, con la band di allora, sarebbe stato un modo perfetto per celebrare questo anniversario. Dopo una semplice telefonata, la band era di nuovo riunita.”

Il tour estivo 2025 degli Afterhours prevede 16 date, con tappe nei principali festival italiani. A Napoli, il concerto sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni di un album che ha segnato la storia del rock alternativo italiano.

“Ballate per Piccole Iene”: Un Album Iconico

Pubblicato nel 2005 da Mescal, l’album raggiunse il secondo posto nelle classifiche italiane e fu distribuito anche nella versione inglese da One Little Indian, l’etichetta britannica di Björk. Il disco contiene brani storici come Ballata per la mia piccola iena, Ci sono molti modi, Carne fresca, La vedova bianca.

Con una copertina iconica firmata Guido Harari e Thomas Berloffa, l’album portò gli Afterhours in tour in Europa, Stati Uniti, Canada e Cina, consolidandone il successo internazionale.

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario evento live, che celebra uno dei capitoli più importanti della storia musicale italiana.